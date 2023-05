Formula3, Gp di Montecarlo: il palermitano Minì in pole position

Grazie ad un giro letteralmente strepitoso, arrivato nei minuti conclusivi della propria sessione, il pilota palermitano Gabriele Minì si è aggiudicato la pole position nel round della Formula 3 in programma questo fine settimana a Montecarlo.

Inserito all’interno del gruppo “B”, cioè quello sceso in pista alle 11.35 ( mentre il raggruppamento “A” ha affrontato le qualifche alle 11.15), il pilota classe 2005 della HitechGP ha ottenuto un tempo di 1’23″278, rifilando ben otto decimi al primo degli inseguitori, ovvero l’estone Paul Aron della Prema. Un risultato molto importante per Minì, a conferma dell’ottimo passo messo in pista nelle libere di ieri, che gli permetterà di scattare dalla prima “piazzola” nella Main Race di domenica mattina (inizio alle ore 7.55). Un vantaggio non indifferente, considerando le caratteristiche piuttosto complicate del circuito, che certamente non consente grandi sorpassi.

Al suo fianco partirà il più veloce del gruppo A, lo svedese Dino Beganovic (il cui giro è stato di soli sei decimi più lento rispetto al risultato cronometrico ottenuto dal siciliano della HitechGP), seguito da Aron e dall’inglese Luke Browning. Completerà la top cinque Caio Collet della VAR, autore del terzo miglior tempo nel gruppo B. Minì, originario di Marineo, è alla sua prima stagione in F3.