Formula 3, dopo la pole ottavo posto in Bahrein per il palermitano Minì

Ottavo posto in Bahrein per il diciassettenne Gabriele Minì. E’ stata una gara spettacolare quella del giovane pilota che, al suo debutto in Formula 3, ha conquistato la pole position sulla sua monoposto del team Hitech. Un vantaggio perso durante la gara a causa di un incidente, che ha reso necessario l’ingresso della safety car, e di una penalizzazione di 5 secondi per la scuderia del siciliano che alla fine si è dovuto accontentare dell'ottavo posto. Sul gradino più alto del podio Gabriel Bortoleto (Trident) seguito da Oliver Goethe (Trident) e da Dino Beganovic (Prema racing).

Era stato uno venerdì da incorniciare per l’Italia del Motorsport e per il pilota classe 2005, entrato da questa stagione nell’Accademy Alpine (il programma sportivo rivolto ai giovani della Renault F1), che aveva chiuso le qualificazioni con il tempo di 1.47.055. Durante la gara, dopo un contatto tra due piloti, sono scattate bandiera gialla e safety car. Minì, che in quel momento si trovava dietro, è riuscito a ricucire lo svantaggio in attesa che venisse definita un'investigazione sulla sua procedura di partenza.

A un terzo di gara, inflitta la penilazzazione di 5 secondi al diciassettenne di Marineo per un errore della scuderia, Minì ha iniziato la sua corsa contro il cronometro nella speranza di costruire un vantaggio tale da poter vincere ugualmente la gara. Al penultimo giro, però, testa coda di Tommy Smith (Van Amersfoort racing). Risultato? Ingresso della safety car e monoposto ricompattate. Così sono sfumati il vantaggio e il sogno di gloria di Minì nonostante la grande prestazione nel circuito automobilistico costruito in località Sakhir, alla periferia di Manama, capitale del Bahrein.