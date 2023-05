Formula 3, Minì davanti a tutti: il palermitano vince la Feature Race a Montecarlo

Gabriele Minì conquista il Principato di Monaco. La domenica del motorsport si apre con la vittoria del giovane pilota palermitano nella Feature Race di Formula 3.

Dopo aver incantato tutti con la pole position di venerdì, il 18enne della Hitech si è piazzato sul gradino più alto del podio. Secondo Beganovic e terzo Aron, entrambi del team Prema. Il ragazzo di Marineo centra bottino pieno nella Feature Race, conquistando ben 28 punti (2 per la pole position, 25 per la prima posizione nella corsa principale, 1 per il giro veloce).

Tanta Italia oggi dunque nel Principato, pronta a trasferirsi da vincente per il prossimo appuntamento in programma a Barcellona.

Minì ha avuto e sfruttato al massimo una ghiotta chance, scattando bene dalla prima fila, pur pressato da un aggressivo Beganovic (Prema). Come è noto, infatti, il tracciato di Montecarlo è abbastanza complicato in materia di sorpassi. Guadagnare lì la pole è, dunque, estremamente importante.

Problemi per Fornaroli della Trident ad avviare la macchina per il giro di ricognizione, costretto a rinunciare a prendere il via dalla griglia. Allo spegnimento dei semafori, Minì è stato il più reattivo e lesto e ha guadagnato subito il comando. Dopo la variante del porto, Cohen impatta contro le barriere: bandiere gialle e safety car.

Ripartenza lanciata al sesto giro. Nel corso del diciottesimo giro, Montoya prova con insistenza il sorpasso ai danni di Collet per guadagnare la quinta piazza, il brasiliano si difende con tenacia ma ci rimettono entrambi: il primo, infatti, perde l’ala anteriore, il secondo fora.

Gabriele Minì si porta così a casa un successo molto prestigioso e anche il punto del giro veloce, salendo in classifica generale al secondo posto assoluto alle spalle del brasiliano Gabriel Bortoleto (Trident). Per il delegato regionale Aci Sport, Daniele Settimo, il successo di Minì "è una grande gratificazione sportiva per l’Italia e per la Sicilia in particolare. La bravura del giovane pilota di Aci Team Italia ripaga l’intenso lavoro della federazione e apre orizzonti entusiasmanti per lo sport e per i giovani".