Formula 3, GP di Monaco: Gabriele Minì vince la Feature Race ed è leader del campionato

Gabriele Minì vince la Feature Race del Gran premio di Monaco di F3. Il pilota originario di Marineo trionfa ancora nel Principato, portando a casa la gara più importante del weekend della sua categoria per il secondo anno di fila. Una vittoria che, come un anno fa, è stata costruita in qualifica grazie alla conquista della pole position. Con l’odierno successo il siciliano si porta anche al comando della classifica del Mondiale Piloti, per la verità molto corta con diversi piloti ancora in corsa per vincere il titolo.

Allo spegnimento dei semafori Minì riesce a mantenere la leadership derivante dalle qualifiche. Mansell si mette al secondo posto, dietro ci sono Browning, Lindblad e il leader del Mondiale Fornaroli. All’imbocco del tunnel Wurz termina la sua gara e porta in pista la Safety Car. La gara riprende al terzo giro senza cambiamenti di classifica. Minì spinge forte per tenere a distanza di sicurezza Mansell, che non avrà più la forza di avvicinarsi.

Il pilota della Prema, già in Academy Apine, ha trionfato in gara 2 su uno dei tracciati più impegnativi dove vince solo chi è perfetto. Sono arrivati subito i complimenti di Daniele Settimo, delegato e fiduciario Aci Sport Sicilia, per Gabriele Minì dopo l’esaltante pole position in qualifica. Il giovane palermitano ha infiammato gli animi di tutti gli sportivi italiani ed in particolare quelli dei suoi corregionali siciliani.

"Una gioia particolare - afferma Settimo - potersi congratulare con Gabriele per una straordinaria vittoria che arriva dopo una meravigliosa pole position. Un pilota che non ha più bisogno di presentazioni ma solo di conferme per il suo indiscusso talento. Un onore per la nostra regione e per la nostra Delegazione. Che questo successo possa essere da ulteriore spinta verso quella sempre più completa crescita sportiva".