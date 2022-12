Weekend di fitness, a Cafalù atleti da tutta la Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Atleti fitness da tutta la Sicilia lo scorso weekend a Cefalù. Sono giunti da tutta la regione gli atleti degli 85 team che hanno partecipato nel weekend al Northern Sicily Christmas Team Challenge (NSCTC) organizzato dall'Asd CrossFIt Cefalù. Le squadre, divise in varie categorie si sono sfidate nella struttura dall'associazione in contrada Piana Grande in un evento sportivo che è stata l'occasione per tutti gli appassionati della Sicilia di riunirsi e sfidarsi finalmente dopo le restrizioni della pandemia.

"Siamo rimasti stupiti dalla partecipazione di tutti questi atleti ma soprattutto dalla caldissima accoglienza che gli operatori locali, hanno riservato a loro durante il fine settimana", ha dichiarato Giuseppe Orlando, presidente dell'associazione. "E' stata una grande festa a base di sport che ha coinvolto non solamente gli atleti in gara ma anche molti curiosi accorsi ad assistere alle varie fasi di una sfida avvincente alimentata da una comunità sempre più numerosa di praticanti del CrossFit.", ha aggiunto Orlando che insieme ai suoi collaboratori ha già iniziato a programmare la prossima edizione dell'evento che coinvolgerà sempre di più il territorio.