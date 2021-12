Tennistavolo e judo paralimpici, Fisdir Sicilia partecipa al progetto "Insieme per lo sport con Yellow School"

Si è svolto ieri, 13 dicembre, nella palestra del pensionato universitario "San Saverio" di Palermo, l'incontro promozionale di orientamento alla disciplina del tennistavolo con 21 alunni della Yellow School di Palermo: lo stesso, rientra all'interno di un progetto "Insieme per lo sport con Yellow School" condiviso con Endas Sicilia, Fisdir Sicilia, ASD Radiosa, CUS Palermo, Oxigen Fitness Place ed è finalizzato alla promozione sportiva del tennistavolo e del judo tra gli studenti per sensibilizzarli e stimolarti allo svolgimento dell'attività motoria. Un particolare ringraziamento va al responsabile della Yellow School, Luca De Paoli per la partecipazione e la collaborazione attiva.

Stimolare l'attività motoria come punto focale per lo sviluppo ed il potenziamento psicofisico nei giovani studenti: questo lo scopo principale del progetto che ha visto coinvolti numerosi studenti della Yellow School di Palermo nella pratica del tennistavolo e che, è auspicabile, li vedrà coinvolti anche nelle altre discipline rientranti nel progetto. Ad affiancare i ragazzi nella pratica della disciplina sono stati sei tecnici di tennistavolo, coadiuvati da un assistente tecnico e dai due sparring Roberto Busardò e Luca Martines.

I prossimi appuntamenti sono fissati per il 15 e 17 dicembre per il judo ed il 20 dicembre per il tennistavolo.