Il palermitano Mimmo Piombo speaker ufficiale della tappa finale dell'Obstacle Race

Sarà la voce del palermitano Mimmo Piombo a raccontare le gesta sportive dei partecipanti alla tappa finale del campionato regionale Sprint League OCR (Obstacle Course Race) in programma domenica 5 dicembre all'Oxigen OCR Palermo Camp di via Filippo Paruta. L’evento sportivo - denominato Warriors Mud Race - sarà ospitato nell’area dedicata messa a disposizione dal centro fitness Oxigen Group e vedrà al via i migliori specialisti regionali della spettacolare multi disciplina che vanta ormai migliaia di praticanti.

"Gli organizzatori - si legge in una nota - sempre alla ricerca di novità e servizi da regalare ai fortunati partecipanti hanno voluto, in questa tappa finale del campionato, la collaborazione dello speaker palermitano Mimmo Piombo che con la sua vivace e appassionata voce renderà ancora più spettacolare ed avvincenti le varie fasi della manifestazione.Il ritrovo è fissato per le ore 8 presso il Centro Fitness Oxigen Group di via Paruta 10. Gli atleti partecipanti dovranno affrontare lo spettacolare circuito di un chilometro dove sono stati posizionati, dagli istruttori Gaetano Morana e Leo Scoma, 25 ostacoli che renderanno la gara impegnativa e altamente emozionante. Al termine della fase agonistica dopo attento controllo dei giudici gara sarà stilata la classifica che vedrà premiati i primi tre assoluti sia maschili che femminili ed i primi tre di ogni categoria con trofei offerti dalla Endas e per tutti i finisher una preziosa medaglia. Info ed iscrizioni www.ocrpalermo.com, ocrpalermo@gmail.com".