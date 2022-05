Pallanuoto, il Telimar a Siracusa cede ai padroni di casa: il campionato si chiude al sesto posto 

Sesto posto in campionato per il TeLiMar che alla piscina Paolo Caldarella della Cittadella dello Sport di Siracusa cede ai padroni di casa del Circolo Canottieri Ortigia dove si è svolta la gara 3, per il quinto posto, della finale Playoff della serie A1 di pallanuoto maschile. A fare la differenza, il secondo periodo di gioco, con il break decisivo per gli aretusei che riescono a dare lo strappo necessario per assicurarsi l’ultimo biglietto per la Len Euro Cup della prossima stagione.

"Abbiamo giocato una partita scadente, meritando di perdere. Purtroppo, questa è stata una fine di campionato - ha detto Marcello Giliberti, presidente TeLiMar - in cui siamo arrivati senza energie fisiche e mentali, probabilmente a causa del tour de force, operato da settembre ad aprile, a cui non siamo abituati. Stagione comunque da incorniciare, che non verrà intaccata da questo finale di stagione sottotono".

La cronaca della partita

In avvio, sorpreso il TeLiMar che, dopo il goal annullato perché arrivato fuori tempo massimo, va sotto di 2 reti con gli aretusei che segnano con Napolitano e Andrea Condemi. I padroni di casa costringono i palermitani al perimetro e dopo alcuni tentativi è Vlahovic con un alzo e tiro ad accorciare le distanze.

Dopo il botta e risposta tra Cassia e Vlahovic, quest’ultimo in extra player, il break è a favore dell’Ortigia, che, dopo aver fallito un rigore con Rossi, va a segno con Francesco Condemi, Vidovic e nuovamente con il numero 3 per andare all’intervallo lungo sul risultato di 6-2. Anche il TeLiMar fallisce un tiro dai cinque metri con Vlahovic, ma prova ad accorciare con Occhione su uomo in più. Ribatte Cassia in superiorità, poi di nuovo Occhione in extra player. Ancora Cassia per l’8-4, poi Vlahovic e di nuovo Cassia, entrambi in più, per il 9-5 prima degli ultimi otto minuti di gioco. La quarta frazione si apre con il rigore trasformato da Irving, ma è Ferrero in superiorità a fissare il punteggio sul 10-6. Del Basso sul finale si fa parare un rigore da Tempesti.

Ortigia vs TeLiMar 10-6

CC Ortigia: Tempesti, F. Cassia 4, F. Condemi 2, A. Condemi 1, Klikovac, Ferrero 1, Di Luciano, Giribaldi, Mirarchi, Rossi, Vidovic 1, Napolitano 1, Piccionetti – Allenatore: Stefano Piccardo

TeLiMar: Nicosia, Del Basso, Fabiano, Di Patti, Occhione 2, Vlahovic 3, Giliberti, Marziali, Lo Cascio, Irving 1 (rig.), Lo Dico, Basic, De Totero - Allenatore: Marco Gu Baldineti

Arbitri: Filippo Gomez, di Monterusciello (NA) e Daniele Bianco, di Rapallo (GE) - Delegato: Claudio Marchisello

Parziali: 2-1; 4-1; 3-3; 1-1.

Superiorità: Ortigia 3/7 + rigore fallito da Rossi nel II tempo; TeLiMar 4/10 + 3 rig (2 falliti da Vlahovic nel III tempo e Del Basso nel IV tempo)

Note: Uscito per limite di falli Mirarchi (Ortigia) nel III tempo

Spettatori: 800 circa.