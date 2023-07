Football americano, la finale italiana in Usa davanti al presidente Orlando: "Una giornata storica"

"E' stata una giornata storica che conferma la credibilità e la collocazione internazionale del football americano italiano. La mia speciale gratitudine va a quanti fra dirigenti e giocatori, tecnici e pubblico hanno reso possibile tutto questo. E rivolgo un augurio, che è soprattutto un impegno, per sostenere l'inclusione del football americano fra gli sport olimpici a partire dai giochi di Los Angeles 2028". Parole dell'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, presidente della Federazione italiana di american football, al termine della finale scudetto tra i Parma Panthers e i Guelfi Firenze giocata sabato al Glass Bowl Stadium di Toledo in Ohio davanti a 8 mila spettatori e allo stesso Orlando e vinta dagli emiliani.

"Nel 2007 in Italia - ha detto Orlando, da tempo appassionato di uno degli sport nazionali negli States e rieletto presidente della Fidaf per il quarto mandato nel gennaio scorso - c'erano più giocatori di football americano che spettatori. Oggi possiamo dire di essere cresciuti: non solo perché siamo andati a giocare la finale del campionato italiano in America, riportando per certi versi a casa il football americano, ma perché abbiamo vinto il titolo europeo l'anno scorso e siamo arrivati secondi, sconfitti solo dagli Usa, in Alabama ai World Games".

Quella fra Parma Panthers e Guelfi Firenze è stata la prima finale scudetto all'estero. Ad avere la meglio sono stati gli emiliani che si sono laureati campioni d'Italia vincendo per 29-13 davanti ad ospiti di rilievo fra cui John Grisham, autore fra gli altri di un romanzo legato al football americano ambientato in Italia; il delegato del Coni negli Usa Mico Delianova Licastro; il sindaco di Toledo Wade Kapszukiewicz; e la console d'Italia a Detroit, Allegra Baistrocchi.