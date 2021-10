"Disegnate il logo del centenario": dalla Fidal Sicilia un concorso per i giovani atleti

Aperte due selezioni: una per la medaglia e una per la maglia. L'iniziativa è rivolta a tutti i tesserati per società siciliane, regolarmente affiliate per l’anno 2021. Come partecipare

Un concorso per realizzare un logo per la medaglia e uno per la maglia di Campione regionale 2022, in occasione delle celebrazioni per il centenario dei campionati regionali della Fidal (Federazione italiana atletica leggera) Sicilia. L'iniziativa è rivolta a tutti gli atleti delle categorie giovanili, tesserati per società siciliane, regolarmente affiliate alla Fidal, per l’anno 2021. A essere premiati saranno i primi 3 classificati per il logo della medaglia e i primi 3 classificati per il logo della maglia. Ai due vincitori sarà assegnato un premio del valore di 150 euro ciascuno, ai secondi del valore di 100 euro e ai terzi classificati, un premio del valore di 50 euro.

I lavori dei vincitori saranno utilizzati come logo per la medaglia e la maglia di campione regionale, nelle premiazioni di tutti i campionati regionali siciliani del 2022. A esaminare le proposte sarà una commissione composta dal presidente del Comitato Regionale Fidal Sicilia e dai consiglieri regionali Aurora Picone, Maria Ruggeri e Maria Tranchina. (Il regolamento)

Tutti i lavori (in formato jpeg o pdf) corredati dalla relativa scheda di adesione, dovranno pervenire al Comitato regionale entro il 30 novembre 2021, all'indirizzo di posta elettronica areatecnica.sicilia@fidal.it. Il concorso si articolerà in due fasi: nella prim a, tutti lavori ricevuti e in regola con il presente regolamento saranno pubblicati sulla pagina ufficiale Facebook della Fidal Sicilia per essere votati dal 1/12/21 al 7/12/21. Nella seconda fase i sei lavori più votati per ogni categoria del concorso (medaglia e maglia) saranno esaminati dalla Giuria che stilerà una classifica finale tenendo conto dell’originalità e della creatività del prodotto presentato. La classifica finale sarà comunicata nel corso della Festa dell’atletica siciliana di fine anno con tutti i finalisti che saranno invitati all’evento.