Festa di fine anno per i piccoli karateka dell’associazione sportiva dilettantistica Nazario Sauro

Festa di fine anno per 80 piccoli atleti di karate dell’associazione sportiva dilettantistica Nazario Sauro, ieri presso la palestra dell’omonima Direzione Didattica di via Amedeo d’Aosta 20 a Palermo. In occasione delle festività natalizie, l’ospite d’onore, l’europarlamentare Francesca Donato, ha omaggiato regali ai piccoli atleti presenti. La serata, organizzata da Onofrio Giannone, presidente dell’Asd Nazario Sauro, è stata allietata dalla Ted Formazione che ha offerto a tutti i presenti un assaggio delle proprie produzioni gastronomiche.