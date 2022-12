Festa dell'atletica provinciale: la Fidal Palermo premia i suoi giovani

Riflettori accesi sulle giovani promesse dell’atletica leggera di Palermo e della sua provincia. L’appuntamento è per sabato prossimo 17 dicembre, con inizio alle 16 al PalaCanino di discesa Giardini ad Altofonte, con la festa dell’atletica provinciale, indetta dalla Fidal Palermo. Alla kermesse saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Altofonte, Angela De Luca, il presidente del comitato regionale della Fidal Sicilia Salvatore Gebbia e l’altofontino doc Totò Antibo.

Ad essere premiati, saranno 32 atleti e atlete appartenenti alle categoria ragazzi/e , cadetti/e, che si sono maggiormente distinti nel corso della stagione (ormai conclusa) per risultati e prestazioni.

A valutare, scegliere i nominativi e infine premiare, il comitato provinciale della Fidal Palermo, guidato da Salvatore Azzaretto, il vicepresidente Antonino Muratore, i consiglieri Giorgio Giacalone, Antonino Viola, Michele Amato, il fiduciario tecnico Andrea Marfia e il responsabile per i rapporti con il settore paralimpico Francesco La Versa.

I premiati:

Categoria Ragazzi (12/13 anni): Ivan GUARNIERI (ASD Bike Caltavuturo), Alessandro CALVO (ASD Pol. Atletica Bagheria), Daniele CUCCIA (ASD Bike Caltavuturo), Giuseppe VIOLA (Partinico Running).

Categoria Ragazze (12/13 anni): Ginevra CASTELLO (ASD Marathon Altofonte), Silvia CASTELLO (ASD Marathon Altofonte), Lara TARANTINO (ASD Sicilia Running Team), Giorgia BRUNO (ASD Marathon Altofonte), Juliana Victoria BADITA (ASD Pol. Atletica Bagheria), Giuliana CRIMI (ASD Cus Palermo), Aurora GIUSTORE (ASD Marathon Altofonte), Sabrina DE CASTRO (ASD Cus Palermo) , Giulia CAPPELLO (ASD Cus Palermo), Noemi FLORIANI (ASD Marathon Altofonte), Sofia Lucrezia DIOGUARDI (Palermo H 13.30), Carola LANZAFAME (Cus Palermo).

Categoria Cadetti (14/15): Giuseppe SALA (ASD Marathon Altofonte), Alfusain Aluspa CAMARA (ASD Cus Palermo), Vincenzo MANIACI (ASD Cus Palermo), Giuseppe GUIDA (ASD Cus Palermo), Gioele NUNNARI (Atletica Termini Imerese), Alessandro GAMBINO (ASD Pol. Atletica Bagheria), Emmanuel TUBBIOLO (ASD Cus Palermo), Riccardo FRANCHINA (ASD Palermo H 13.30), Matteo LO PIPARO (Atletica Bagheria).

Categoria Cadette (14/15): Enrica ANGILELLA (Palermo H 13.30), Elisabetta TOMASINI (ASD Sicilia Running Team), Francesca Benie Lou DJENAN (ASD Cus Palermo), Bianca rosa FEDERICO (Palermo H 13.30), Giorgia MARFIA (Arci XIII Dicembre), Gaia ROMANO (ASD Cus Palermo, Giulia LO GALBO (ASD Sicilia Running Team), Elena MESSINA (ASD Bike Caltavuturo).

Inoltre saranno premiati anche i vincitori del progetto Mens sana in corpore sano promosso dalla Fidal Palermo e che ha avuto come obiettivo quello di combinare il profitto scolastico, con quello raccolto sui campi di gara. Dodici in questo caso gli atleti in premiazione:

Categoria Ragazze (12/13 anni): Silvia CASTELLO (ASD Marathon Altofonte), Ginevra CASTELLO (ASD Marathon Altofonte), Giorgia BRUNO (ASD Marathon Altofonte).Categoria Ragazzi (12/13 anni): Giuseppe VIOLA (Partinico Running), Ivan GUARNIERI (ASD Bike Caltavuturo), Daniele CUCCIA (ASD Bike Caltavuturo).

Categoria Cadette (14/15): Enrica ANGILELLA (Palermo H 13.30), Bianca rosa FEDERICO (Palermo H 13.30), Francesca FAULISI (ASD Bike Caltavuturo). Categoria Cadetti (14/15): Isidoro MANIACI (ASD Cus Palermo), Giuseppe SALA (ASD Marathon Altofonte), Alessandro GAMBINO (ASD Pol. Atletica Bagheria).