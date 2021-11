Impresa dell'atleta paralimpico Fabrizio Vallone: il terrasinese è argento ai mondiali di mezza maratona

Fabrizio Vallone non delude le attese e conquista la medaglia d'argento ai mondiali di mezza maratona alle Isole Azzorre, in Portogallo. L'atleta della nazionale Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali), di Terrasini, campione del mondo in carica sui 10 mila metri, ha partecipato alla competizione che si è svolta a Ponta Delgada, capitale dell’isola di São Miguel, dal 5 all'8 novembre insieme agli azzurri Simone Colasuonno, reduce da un quinto posto sempre ai mondiali di Bydgoszcz, in Polonia, e Ndiaga Dieng, bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo2020 nei 1500 metri. Ad accompagnarli i tecnici della nazionale, Mauro Ficerai e Andrea Croia.

Partito tra i favoriti per vincere una medaglia, Fabrizio Vallone grazie al tempo di 1h14:53 registrato sulla distanza dei 21 chilometri si è piazzato al secondo posto portando così a casa il titolo di vicecampione del mondo. "Medaglia d’argento conquistata - esulta sui social l'atleta - e anche questa volta un sogno realizzato". "Anche in una competizione diversa dal solito - dichiara il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci - Fabrizio è in grado di stupire e lasciare il segno. Tutti in piedi per il nostro grande orgoglio terrasinese".

La vittoria è andata al lusitano Cristiano Pereira (1h09:45). Quinto posto per Simone Colasuonno (1h19:46), mentre Ndiaga Dieng si è ritirato per una noia muscolare a sette kilometri dal traguardo. Oltre al prestigioso argento di Vallone, l’Italia porta a casa anche il terzo posto nella classifica per Nazioni, alle spalle di Portogallo e Danimarca.