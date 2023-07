Torna l'European Soccer Camp Palermo: la guest star è Davide Moscardelli

Quattordici, come il numero di edizioni, e centoventi, ossia i ragazzi e ragazze che parteciperanno al camp e che per una settimana si ritroveranno a Palermo, dopo essere giunti nel capoluogo da ogni parte d’Europa. E' stata presentata al Saracen Hotel di Isola delle Femmine la quattordicesima edizione dell’European Soccer Camp targato La Cavera Academy, il principale stage calcistico estivo in Sicilia.

Una settimana di calcio e divertimento, lavoro tecnico individuale sui campi della Panormus in viale Michelangelo e relax offerto dalle bellezze siciliane tra mare e cibo tradizionale: "I numeri di quest’anno rappresentano un piccolo, grande record che ci inorgoglisce e ci responsabilizza ancora di più - rivela Francesco La Cavera, presidente dell’Academy che ogni anno organizza tra Belgio, Olanda e Lussemburgo oltre quaranta stage, chiudendo poi la stagione proprio a Palermo, sua città natale -. Come sempre, per noi, il primo obiettivo resta regalare a questi ragazzi, tutti compresi tra i 5 e i 17 anni, l’esperienza di una settimana da calciatori professionisti. Divertimento e condivisione come principale focus, e solo dopo quello del miglioramento tecnico".

Come ogni anno sono attesi a Palermo nomi d’eccezione: dall’Ambassador Marco Amelia alla Guest Star di questa edizione, quel Davide Moscardelli, autentico eroe nostalgico di un calcio dei valori che, ormai, si sono un po’ perduti. Proprio i due ex calciatori della Serie A italiana saranno protagonisti, giovedì 13 alle 18 all’Hotel Saracen, in un incontro aperto a tutti a margine del quale parleranno schiettamente della loro vita in campo e fuori, tra aneddoti e storie mai raccontate.

Uno staff tecnico di prim’ordine, quello che ospita sempre l’ESC palermitano, composto da allenatori professionisti attualmente nei quadri di società di Serie A, Serie B e Serie C e ancora di figure di spicco del calcio palermitano, come mister Lia Pipitone ex portiere di Ludos Palermo, AS Roma e della Nazionale Italiana di calcio femminile.

Tutti gli ingredienti per un’altra edizione di successo: "Troppo spesso ormai i bambini e i ragazzi e ragazze sono sottoposti in giovane età a forti pressioni - sottolinea Francesco La Cavera -, derivanti dai genitori o dal sistema attuale legato al mondo del calcio. Il risultato è la perdita progressiva della passione e, soprattutto, del loro sorriso. Il nostro obiettivo è restituirglielo e preservarlo - conclude -. Il calcio deve essere divertimento prima di ogni cosa".