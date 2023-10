Erice, pallacanestro Fisdir: Vivi Sano Sport conquista la prima Coppa Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La pallacanestro targata Fisdir Sicilia torna a far sognare con i suoi protagonisti che oggi, 1 ottobre 2023, si sono contesi l’ambito trofeo della Coppa Sicilia sul terreno dell’impianto sportivo “Giardino dello Sport “Falcone e Borsellino” di Erice con la vittoria della Vivi Sano Sport di Palermo. La manifestazione sportiva, organizzata dalla ASD Sportivamente di Trapani, è stata patrocinata dal Comune di Erice ed ospitata nell’impianto di CLOMY CLUB SSD R.L. – Società Sportiva Dilettantistica che si ringraziano per l’ospitalità. “Ci auguriamo che questa prima edizione della Coppa Sicilia di pallacanestro Fisdir possa essere da monito per avvicinare sempre più società ed atleti a questa disciplina – riferisce Roberta Cascio, delegato regionale Fisdir Sicilia –. Il primo trofeo è stato assegnato alla Vivi Sano Sport in quanto i suoi atleti hanno dimostrato capacità tecniche e di affiatamento davvero notevoli. Ci auguriamo, inoltre, che la prossima edizione sarà più partecipata – conclude Cascio – e che sempre più atleti con disabilità intellettivo relazionale si avvicinino agli sport di squadra per continuare a crescere sotto tutti i punti di vista”. Tre le società coinvolte, Vivi Sano Sport APD di Palermo, ASD Sportivamente di Trapani e ASD Paralimpica “Domenico Rodolico” di Mazara del Vallo (TP), i cui atleti hanno dimostrato, con le proprie performance, una notevole crescita in termini di incisività tecnica e capacità di gestione del contesto squadra. A lasciare il segno e a contraddistinguersi, però, sono stati gli atleti della Vivi Sano Sport che hanno saputo coniugare resistenza fisica e perseveranza nell’attacco: strategie che li hanno condotti ad alzare l’ambito trofeo regionale 2023.