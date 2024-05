Equitazione, Trofeo Sicilia 2024 Endas dressage e horse jumping: i vincitori della quarta tappa

Sono stati ben 176 i binomi di cavallo e cavaliere che sabato 25 e domenica 26 maggio protagonisti al Circolo ippico Taytù di viale Sandro Pertini, a Palermo. Adesso il prossimo appuntamento è per la finale in programma il 13 e il 14 luglio, ancora in città, ma nei campi di Villa Pensabene