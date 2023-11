La grande equitazione di nuovo a Palermo: dopo oltre 10 anni torna la storica Coppa degli Assi

La grande equitazione di nuovo protagonista a Palermo. Dopo oltre 10 anni torna nella struttura equestre della Favorita la mitica Coppa degli Assi. Ad annunciarlo è Carolina Varchi, deputato nazionale di Fratelli d'Italia. "Un risultato - dichiara Varchi - frutto del grande lavoro del Comune, con la compartecipazione dei ministeri dell’Agricoltura e dello Sport e col supporto della Regione siciliana. Mi congratulo con il sindaco Lagalla per l’intuizione, con l’assessore Mineo per il recupero della struttura equestre e ringrazio i ministri Abodi e Lollobrigida per aver contribuito all’organizzazione di questo storico evento”.

Il campo ostacoli della Favorita ospiterà la manifestazione dal 30 novembre al 3 dicembre. E l'evento sarà preceduto, dal 23 al 26 novembre, dagli Internazionali di Sicilia. “Lo sforzo del Comune di Palermo, organizzativo ed economico - prosegue Carolina Varchi - ha consentito di rendere agibile e sicura la struttura che ospiterà i grandi dell’equitazione. Si tratta di una competizione di altissimo livello nel panorama dell’equitazione internazionale e siamo fieri - conclude - di averla rilanciata, riportandola dopo tanti anni a Palermo, nella sua sede originaria”.