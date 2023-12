Equitazione, grande successo per l'Ippo Club Cefalù al pony show 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Due primi posti e ottimi piazzamenti per gli allievi dell'Ippo Club Cefalù in gara alla terza edizione del Pony Show presso il Club Ippico La Palma di Messina dall'uno al 3 Dicembre. L'evento ha visto impegnati gli allievi nelle diverse discipline equestri: il tradizionale Salto Ostacoli, i Pony Games, Gimkana ed infine Run&Ride. Come da tradizione il Pony Show è anche un momento di allegria, di aggregazione e divertimento...e di forti emozioni. Nella giornata di domenica un meritato attestato di stima è stato conferito all'istruttore cefaludese Filippo Serio.

"A nome del Dipartimento Club MG Fise Sicilia abbiamo il piacere premiare la partecipazione di Filippo a questo evento del Pony Show 2023 con una speciale targa, per il suo primo anno da istruttore del settore pony ludico e per l'ottimo lavoro svolto con serietà e dedizione. Questa targa vuole anche premiare una virtù in particolare che possiede Filippo, fondamentale nello sport come nella vita, una virtù che nessuno può insegnare ed è l'umiltà", queste le parole di stima e affetto dell'istruttrice e addetta alla formazione istruttori Valentina Porto per Filippo Serio.

I complimenti per le numerose medaglie conquistate nelle tre giornate e per il lavoro svolto, arrivano anche dal Presidente dell' Ippo Club Cefalù Emanuele Coco che conferma l’attenzione e la fiducia verso il settore ludico in forte ascesa. Non resta che unirci ai complimenti, augurando all' associazione sportiva Ippo Club Cefalù, orgoglio della cittadina normanna, di portare in alto i colori della nostra Sicilia.