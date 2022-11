Equitazione Fisdir, a Palermo la finale del campionato regionale

Va in archivio anche l'equitazione paralimpica firmata Fisdir Sicilia con la finale di campionato di disciplina, disputatasi lo scorso 30 ottobre 2022 a Palermo nel Centro Ippico Militare – Caserma Generale A. Cascino di via Isaac Rabin 47 ed organizzata dall’ASD Ripartiamo in Sella, su mandato della Delegazione Regionale FISDIR Sicilia, in collaborazione con l’A.N.A.C. – Associazione Nazionale dell’arma di Cavalleria.

Anche per l'equitazione Fisdir si è chiuso il sipario con un risultato soddisfacente, sia in termini di performance che di partecipazione. La stagione, infatti, ha registrato un numero sempre crescente di atleti provenienti da diverse realtà associative dislocate sul territorio siciliano dando lustro ed energie alla splendida disciplina equestre nelle specialità della gimkana e del dressage. Nello specifico, la finale di Campionato ha visto coinvolti gli atleti della società ospitante dell'ASD Ripartiamo in sella, capitanati dalla dottoressa Claudia Amato e quelli della Pro Sport Ravanusa, capitanati dal tecnico Giancarlo La Greca.

La gara, che ha esclusivamente previsto una serie unica nella specialità della gimkana, ha coinvolto 11 atleti provenienti dalle rispettive società e ha visto occupare il podio regionale da Giuseppe Capizzi, al vertice, da Chiara Menozzi al secondo posto e a chiudere la triade Rosario Callari sul terzo ed ultimo gradino. Quarto posto di tutto rispetto per Simone Meli, seguito al quinto posto dagli ex aequo Matthias Gurgone, Ennio Scarnò e Flavio Meli, mentre Sofia Bellavia si è assicurata un promettente sesto posto. A chiudere la classifica, rispettivamente al 7°, 8° e 9° posto, Patrik Cantavenera, Angelo Caci e Samuele Murana.