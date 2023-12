Equitazione, alla Coppa degli Assi grande protagonista il carabiniere Emanuele Gaudiano

E' stato intenso il programma della seconda di quattro giornate sulle quali si articola la Coppa degli Assi la cui 38° edizione, iniziata ieri, si concluderà domenica 3 con l’atteso Gran Prix dotato di un montepremi di 80 mila euro (su 200 complessivi per questa seconda parte della due settimane dedicate all’equitazione). Delle sette gare di oggi la centrale, Longines Ranking con montepremi di 26.300 euro, è stata vinta dal carabiniere Emanuele Gaudiano (Crack Balau) che si è ripetuto in chiusura stavolta in sella a Vasco 118 aggiudicandosi anche la settima gara (a tempo con ostacoli 1,40 cm).

In apertura di giornata sul campo in terra Giuseppe Di Matteo primati in ex-aequo per quattro concorrenti nella gara per Cavalli Giovani 5 anni. A seguire i successi di Nathan Vicini (Touquet Vh Daalhof) nella gara con ostacoli a 115 cm e del catanese Giuseppe Carrabotta (Meraviglia del Castello) fra i Giovani Cavalli 6 anni. Le prime due gare sul campo in erba Tommaso Lequio di Assaba sono state vinte da Lorenzo Correddu (Ulissa) la Bologna Srl (h 1,25) e dalla sua fidanzata Elisa Chimirri che si è aggiudicata la gara Noon srl (h 1,35) in sella a Califfa Mild.

Nel corso della giornata visita del neo assessore comunale allo Sport e Turismo, Alessandro Anello. “Grande emozione - ha detto Anello - perché 12anni fa nello stesso ruolo ho avuto il privilegio di aprire la manifestazione. E' un vero e proprio evento storico e con questo palcoscenico non potrà che migliorare nel corso del tempo. L'obiettivo dell'assessorato allo sport è proprio quello di rilanciarla, lo merita anche il pubblico che ha risposto con entusiasmo. E domenica per il Grand Prix vi sarà sicuramente la folla delle grandi occasioni”.

La Fiera Mediterranea del Cavallo è stata al centro dell’attenzione del dirigente Generale dell’assessorato regionale alle Attività Produttive, Carmelo Frittitta: “Per il quinto anno consecutivo - ha detto il dirigente - si ripete l'iniziativa della Fiera Mediterranea del cavallo, convintamente sostenuta dall’Assessorato a sostegno del settore ippico ed equestre in generale, perché può dare tanto all'economia siciliana. C’è un indotto che si muove attorno a questo importante comparto e la nostra presenza intende promuoverlo”.

Il programma di domani (sabato 2 dicembre)

Il programma di domani, sabato, con inizio alle ore 8.30 comprende 8 gare. Due del Tour Giovani Cavalli (5 e 6 anni di età) presso il campo Giuseppe Di Matteo ed una a tempo in due fasi con altezza ostacoli 115 cm sul campo in terra. Su quello in erba si disputeranno nell’ordine: la gara con montepremi da 10.000 euro e ostacoli alti 140 cm by LPS Group srl, a seguire quelle a due fasi con altezza ostacoli rispettivamente da 130 - Noon srl - e 135 cm- Jeep -. La penultima e gara clou di giornata (Longines) valevole per la classifica “Ranking” con ostacoli alti 145 cm è dotata di un montepremi di 26.300 euro. Chiuderà la giornata la gara - Città di Palermo - a tempo con altezza ostacoli da 125 cm.

La cronaca delle gare di oggi

Per la prima di gara di oggi (Giovani Cavalli di 5 anni) ex aequo per tutti e quattro i partecipanti: Maria Luigi Gabriele Vetrano, Giuseppe Carrabotta, Luigi Dario Agosta e Claudia Orlandi. Nella successiva a tempo (h. 1,15) affermazione di Nathan Vicini in sella a Touquet Vh Daalhof. Seconda l’amazzone Yasmine Arnaud su Cialis. Al terzo posto invece il cavaliere Emanuele Impiccichè in sella a Kadance Vdl. Chiusura della prima parte della giornata con la gara per Giovani Cavalli 6 anni dove ha primeggiato ancora una volta il catanese Giuseppe Carrabotta su Meraviglia del Castello. Seguito in classifica da Renato Agosta in sella a Vodka Ice. Terzo posto per l’amazzone Manuela Piccolo in sella a Bless My Malavita. Tutti i partecipanti hanno realizzato un percorso netto.

Sul campo in erba sono proseguite le ultime quattro competizioni di oggi. E' Lorenzo Correddu su Ulissa il vincitore della quarta con ostacoli alti 125 cm by Bologna srl, Secondo posto per Nathan Vicini (n.1 della seconda gara) in sella a Irwina Des Hauts Droits. Terzo Giuseppe Carrabotta. Il cavaliere catanese continua a salire sul podio delle diverse competizioni in corso di svolgimento a La Favorita. A premiare Lorenzo Correddu il giudice Netty Tissen e Roberto Gentile di Bologna srl

Per la quinta competizione (by Noon S.r.l.) a tempo in due fasi con altezza ostacoli 135 cm, ha primeggiato l’amazzone Elisa Chimirri in sella a Califfa Mild. Seconda Martina Simoni su Calatino. Terzo posto per Lorenzo Correddu (Liberty Life). A premiare la vincitrice Fabio Carducci, direttore commerciale di Noon srl

La Coppa degli Assi e la Fiera Mediterranea del Cavallo sono organizzate dalla Regione Siciliana con il supporto tecnico della Fiera di Verona ed il patrocinio dell’Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo e con il contributo del Comune di Palermo e del Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’ingresso è libero così come gratuite sono le navette messe a disposizione dall’Amat che dai parcheggi esterni portano al campo ostacoli.