Equitazione, buon risultato per l'Ippo Club Cefalù al concorso nazionale salto ostacoli

Una parte degli atleti dell'associazione sportiva Ippo Club Cefalù ha partecipato il 19 e il 20 Novembre , presso il circolo ippico ASD Villa Pensabene, al Concorso Nazionale di salto ostacoli 2022/23 “Un gruppo unito, spinto da un entusiasmo genuino, un clima coinvolgente tra allievi ed tra gli accompagnatori, lo spirito giusto per ottenere grandi soddisfazioni" queste le parole dell'istruttore Emanuele Coco che segue e accompagna gli allievi nel loro percorso formativo coadiuvato da Filippo Serio altro tecnico dell'associazione.

In questo concorso l'Ippo Club Cefalù conta ben quattro esordi: Antonietta La Placa (Castelbuono) in sella a Renè, Chelsea Biondo (Cefalù) in sella a Kassiaura del Coco, Margherita Schittino (Cefalù) in sella ad Eos Forever, Federica Sottile (Castelbuono) in sella a Renè. Impegnati nelle categorie più alte altri quattro binomi cefaludesi: Elena Cascio in sella a Lisetta, Enrico Biondo in sella a Miss Pink Life, Michela Culotta in sella a Killer del Coco e Serena Gulioso in sella a Talent. Sempre più numerosi gli impegni dei giovani cavallerizzi, ricordiamo il Pony Show, evento che si terrà a Messina il 2/3/4 Dicembre!!! Ancora una volta l'Ippo Club Cefalù si contraddistingue, nel panorama sportivo cefaludese, per l’alta preparazione e professionalità.