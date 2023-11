Endurance: podio per l'Ippo Club Cefalù

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I giovani allievi dell'associazione sportiva Ippo Club Cefalù il 19 Novembre, hanno preso parte alla seconda gara regionale di Endurance Pony Sicilia in modalità “one day”, valida come Campionato Regionale Endurance Pony ludico 2023. Quattro le categorie in programma a cui hanno partecipato gli allievi: Pony Avviamento, Pony A, Pony B, Pony Elite. Cavalieri e amazzoni, accompagnati dall'istruttore del settore ludico Filippo Serio, si sono confrontati con la disciplina dell’Endurance ovvero della "Resistenza", fondamentale non solo dal punto di vista sportivo ma anche come crescita personale e formazione di ogni ragazzo.

La gara di endurance prevede, infatti, una serie di fasi tra cui l'assistenza al proprio pony, l'utilizzo del cronometro in gara, sottoporre il proprio pony alla visita veterinaria e soprattutto trottate e galoppare per km a stretto contatto con la natura. La classifica regionale endurance di pony A vede sul gradino più alto l'amazzone Vittoria Rosa Crisafulli di nove anni in sella al suo amato Furia (detto Polpetta). L'ippo Club di Cefalù, con grande soddisfazione dell'Istruttore Filippo Serio e del Presidente Emanuele Coco, si aggiudica la prima medaglia d'oro Endurance.

Ottimi i risultati anche per gli atleti: Alessandro Coco, Francesco Marannano, Morgana Gerardi, Rebecca Marullo, Alba Case, Gioia Capuano, Emma Franco, Emma Cascio, Fiammetta Profeta, Giulia Fiasconaro e i fratelli Giuliano e Stefano Mazzola. Il lavoro dell’ Ippo Club Cefalù continua con la partecipazione alla terza edizione del Sicilia Pony Show che si svolgerà, con le svariate discipline ludiche, negli impianti del C.I. La Palma dal primo al 3 di dicembre prossimo.