Di corsa dal luogo della strage di Capaci a via D'Amelio: si conclude il weekend di sport, inclusione e memoria

Si è concluso col Memorial Day Sap, mezza maratona dal luogo della strage di Capaci a via D’Amelio, e con il Cammino della Memoria il weekend di sport, inclusione, turismo e legalità targato Endas.

L’ente di promozione sportiva è stato infatti fra gli organizzatori di tre kermesse, compreso “Sportiamo”, il meeting nazionale di judo paralimpico, nella settimana della commemorazione dell’attentato del 23 maggio in cui vennero assassinati da Cosa nostra il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

“Con questi tre eventi - dice Germano Bondì, presidente di Endas Sicilia - salutiamo al meglio la stagione sportiva invernale. Endas Sicilia ha voluto dare il segnale chiaro che lo sport unisce. Il nostro è e resterà sempre un ente inclusivo a disposizione delle società che fanno parte del nostro circuito, ma anche pronto a raccogliere tutte le proposte che arriveranno da eventuali nuove adesioni”.

“Palermo è una scelta naturale per eventi del genere - dichiara Paolo Serapiglia, pre-sidente nazionale Endas -. E’ necessario che Endas quando ci sono queste ricorrenze sia in prima linea nella lotta per una società civile onesta”.

Il Memorial Day Sap e il Cammino della Memoria

"Le loro idee corrono sulle nostre gambe”. Così è stata ribattezzata la mezza maratona Memorial Day Sap, organizzata dal Sap, sindacato autonomo di polizia, dall’Asd Polizia di Stato e patrocinata da Endas Sicilia, con oltre 300 partecipanti che hanno percorso la distanza tra due luoghi simbolo della lotta contro la mafia. I podisti sono partiti stamattina dal Giardino della Memoria, raccogliendosi prima dello start davanti all’obelisco che porta i nomi delle vittime dell’attentato di Capaci. A tagliare per primi il traguardo in via D’Amelio sono stati Salvatore Giordano (Club Atletica Partinico) e Maria La Barbera (Trinacria Palermo), premiati poi dal presidente nazionale dell’Endas Paolo Serapiglia.

Parallelamente, sempre stamattina atleti e non, genitori e bambini, si sono riuniti in viale Ercole alla Favorita per il Cammino della Memoria, una passeggiata ludico motoria, che ha visto circa 150 partecipanti e che si è conclusa anch’essa simbolicamente nella strada in cui il 19 luglio 1992 furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina.

“Sportiamo”, festa del judo e non solo al PalaMangano

Dopo aver sfilato venerdì mattina tra le strade del centro storico di Palermo, partendo da piazza Verdi e giungendo fino a Palazzo dei Normanni, judoka da diverse regioni d’Italia si sono sfidati nella giornata di sabato 27 maggio sul tatami del PalaMangano per “Sportiamo”, II meeting nazionale di judo Fisdir, organizzato dalla Ssd Conca d’Oro. Tra le società si è imposta la C. M. Fight Academy di Francavilla al Mare (Chieti). Ma quella al palazzetto dello sport di via Ugo Perricone Engel è stata una vera e propria festa dello sport, che ha incluso anche esibizioni di danza contemporanea, ju jitsu e karate accompagnate dagli applausi dei numerosi spettatori presenti sugli spalti.

I risultati

MEMORIAL DAY SAP

Classifica uomini

1) Salvatore Giordano (Club Atletica Partinico) 1h23’50

2) Vincenzo Branone (Universitas Palermo) 1h23’51

3) Alessio Azzarello (Universitas Palermo) 1h24’28

4) Ciro Alloro (Scuola Atletica Misilmeri) 1h26’42

5) Quentin Bourdon (Equilibra Running Team) 1h26’44

Classifica donne

1) Maria La Barbera (Trinacria Palermo) 1h44’46

2) Brigida Cipolla (Palermo Running) 1h46’11

3) Carmela Rotolo (Atletica Mondello) 1h47’36

4) Carla Aliano (Asd Archimede) 1h47’37

5) Marcella Passante (Palermo Running) 1h48’16

SPORTIAMO

Classifica società

1) C.M Fight Academy di Francavilla al Mare - 26 punti

2) Ssd Conca d'Oro di Palermo - 21 punti

3) a pari merito Apd Pier Enrico Ling di Bagheria, Asd Special Boys di Palermo, Asd Ginnastica La Marmora di Biella, Società Coop. Sportiva Telimar dì Palermo - 10 punti

Risultati individuali

SETTORE AGONISTI

Maschile

-55 kg: Gabriele Zarbo (Società Coop. Sportiva Telimar Palermo)

-60 kg: Davide Migliore (Asd Special Boys Palermo)

-66 kg: 1) Francesco Verrengia (Asd Ginnastica La Marmora Biella); 2) Fausto Dolce (Ssd Conca d’Oro Palermo)

-73 kg: 1) Michele Mastrilli (Ssd Conca d’Oro Palermo); 2) Salvatore Consentino (Apd Pier Enrico Ling Bagheria); 3) Francesco Leocata (C. M. Fight Academy Francavilla al Mare)

-81 kg: Guerino De Luca (C. M. Fight Academy Francavilla al Mare)

Femminile

+78 kg: Rejoice Chidera Onyeaju (C. M. Fight Academy Francavilla al Mare)

SETTORE PROMOZIONALE

Maschile

-60 kg: 1) Marco Andò (Apd Pier Enrico Ling Bagheria); 2) Davide Meli (Ssd Conca d’Oro Palermo)

-50 kg: Emanuel Pinto (Ssd Conca d’Oro Palermo)

-38 kg: Emanuele Garofalo (Ssd Conca d’Oro Palermo)

Femminile

-46 kg: Agnese Sonia Andò (Apd Pier Enrico Ling Bagheria)