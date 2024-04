Pantere eccezionali al torneo Kim&Liù Sicilia 2024 di taekwondo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La rappresentativa di Taekwondo delle Pantere Team Carrara ha emozionato tutti gli appassionati con una prestazione straordinaria al "Kim&Liù Sicilia 2024 - Crescere insieme, svoltosi domenica 21 Aprile a Barcellona P.G. (Me), torneo organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo. Nella competizione, i piccolissimi atleti del Maestro Marco Carrara hanno dimostrato il loro valore portando a casa ben tre medaglie d'oro, due argento e un bronzo. All'evento disputatosi su 5 campi di gara, hanno partecipato 443 atleti di 38 squadre provenienti da tutta la Sicilia.

Ecco i risultati delle Pantere Taekwondo Team Carrara - ORO Gandolfo Marco - Children | M -30 kg | Gruppo A Sciarrino Adele - Kids | F -36 kg | Gruppo A Caputo Chiara - Kids | F -30 kg | Gruppo B - ARGENTO Scannavino Andrea - Kids | M -36 kg | Gruppo D Zuliani Piersalvo - Kids | M -48 kg | Gruppo D - BRONZO Pavon Marchese Leonardo - Children | M -21 kg | Gruppo C.

Le parole del Maestro Carrara: "Gara tostissima. Siamo fieri e soddisfatti. Tutte le nostre pantere, si sono distinte per disciplina, grinta, correttezza, carattere, educazione, determinazione, e preparazione tecnica sul campo di gara. Bellissima la prestazione anche di Schiera Mattia, Pavon Marchese Pietro e Bentivoglio Giulio i quali non hanno raggiunto il podio, ma hanno, insieme ai compagni, maturato una importante esperienza nel settore combattimento utile per il loro futuro agonsitico. Dispiaciuti per l’assenza di Amato Di Maria Gabriele che per motivi di salute non ha potuto partecipare."