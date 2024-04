Campionati studenteschi, finale regionale al Cus palermo: i risultati dei partecipanti con disabilità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Pubblicata la classifica della finale regionale dei CSS (Campionati Studenteschi) di atletica leggera per gli studenti e le studentesse paralimpici/che che si è disputata, dopo un inizio incerto dovuto alle avverse condizioni del meteo, martedì 23 aprile scorso presso l’impianto del Centro Universitario Sportivo di Palermo. Di seguito i risultati relativi ai e alle partecipanti con disabilità intellettivo relazionale:

Salto in alto: Cadetti 1° Cat. Dir Lombardo Andrea – Ic Bagolino Alcamo (TP) 1° Cat. Hs Mistretta Nicholas – Ic Bagolino Alcamo (TP)

Salto in lungo: Cadetti 1° Cat. Dir Di Dia Vito – Ic M. Montessori Trapani 2° Cat. Dir Litrico Antonino – Ic V. Messina – Palazzolo Acreide (SR) 3° Cat. Dir Virzì Dario – Ic Sante Giuffrida Catania

Salto in lungo: Cadette 1° Cat. Dir Mackenzie Paola – Is Sante Giuffrida Catania Salto In Lungo: Allievi 1° Cat. Dir Nicosia Rosario Getto Del Peso: Cadetti 1° Cat. Dir Gologan Narcis – Ic S. Teresa Di Riva (ME) 2° Cat. Dir Doronzo Giovanni – Ic Ciaccio Montalto Trapani 3° Cat. Dir Sembrecondio Pietro – Ic A. Ugo Palermo

Getto del peso: Allievi 1° Cat. Hfc Ganci Francesco 1° Cat. Dir Abate Alessandro 2° Cat. Dir Messina Davide 3° Cat. Dir Doddo Alessandro

Getto Del Peso: Allieve 1° Cat. Hfc Fecarotta Ginevra – Is E. Majorana Palermo 1° Cat. Dir Graziano Mirella – Is E. Majorana Palermo Lancio del Vortex: Cadetti 1° Cat. Nv Somma Emanuele – Ic A. Ugo Palermo 2° Cat. Nv Fisichella Matteo – Sms M. Pluchinotta Catania 1° Cat. Dir Arena Mike – Ic Mazzini Gallo Messina 2° Cat. Dir Presti Tommaso – Ic Bagolino Alcamo 3° Cat. Dir Demma Braian – Ic Calderone Torretta Carini (PA)

Lancio del vortex: Cadette 1° Cat. C21 Mangiaracina Sara – Ic M. Montessori Trapani 1° Cat. Dir Gatto Federica – Ic Uditore Setti Carraro Palermo Corsa – 80 Mt: Cadetti 1° Cat. C21 Mirabile Antonio – Ic Don Bosco Agrigento 1° Cat. Dir Improta Alessio – Sms M. Pluchinotta Catania 2° Cat. Dir Marsala Nicholas – Ic F. Puglisi Serradifalco (CL) 3° Cat. Dir Ippolito Kevin – Ic E. De Amicis Enna 1° Cat. Nv Faia Flavio – Ic De Amicis Enna Corsa – 80 Mt: Cadette 1° Cat. C21 Mangiaracina Sara – Ic M. Montessori Trapani 1° Cat. Dir Paternò Maria – Sms M. Pluchinotta Catania 2° Cat. Dir Geraci Noemi – Ic Carmine Di Nicosia Enna 3° Cat. Dir Bonaccorso Sofia – Ic Mazzini Gallo Messina Corsa –

100 Mt: Allievi 1° Cat. C21 Villella Riccardo. – Is P. Piazza Palermo 2° Cat. C21 Cantavenera Patrik – Is E. Fermi Ragusa 1° Cat. Dir Baiamonte Vincenzo – Ic S. D’acquisto Bagheria (PA) 2° Cat. Dir Oliveri Vito – Is I. Florio Erice (TP) 3° Cat. Dir Peluso Alessandro – Is Principe Grimaldi Ragusa 1° Cat. Nv Voscarelli Gaetano Corsa. –

100 Mt: Allieve 1° Cat. Dir Candela Sofia – Is I. Florio Erice (TP) 2° Cat. Dir Ginestra Federica – Is. E. Majorana Palermo Corsa – 1000 Mt: Cadetti 1° Cat. Dir Berthè Cheick – Is A. Ugo Palermo 2° Cat. Dir Martorana Giovanni – Is E. De Amicis Enna Corsa – 1000 Mt: Cadette 1° Cat. Dir Rizzo Giulia Anna – Ic Armaforte Altofonte (PA) Corsa –

1000 Mt: Allievi 1° Cat. Dir Di Vita Gabriele – Is S. D’acquisto Bagheria (PA) 2° Cat. Dir Masotta Michael – It. Archimede Catania 3° Cat. Dir Miceli Michele – Is I. Florio Erice (TP)

Corsa-1000 Mt: Allieve 1° Cat. Dir Pileri Maria – Is. E. Basile D’Aleo Palermo