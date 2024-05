Campionati italiani di nuoto promozionale Fisdir, la squadra dei Delfini blu vince il titolo

Ai campionati italiani di nuoto promozionale Fisdir, svoltisi a Torino il 25 ed il 26 maggio, la squadra palermitana dei Delfini blu vince il titolo e si riconferma Campione d’Italia 2024. L'evento, organizzato dalla società Senza Limiti, ha visto un record di partecipazione, davanti ad una tribuna gremita. Hanno gareggiato 35 società rappresentate da 325 atleti.

"Questo è un prestigioso traguardo sportivo - affermano i dirigenti della Delfini blu - che mostra come la Sicilia stia facendo grandi passi avanti nello scenario nazionale dello sport paralimpico. In parallelo è rappresentativo di un percorso che cambia la vita dei ragazzi, rimarcando che il presupposto di base è l’amore per lo sport e tanto allenamento portato avanti con impegno e costanza. Una nota di merito - conclude - allo staff che segue da anni la squadra su entrambi i piani sportivo e psicologico, i coach Blasco e Davide Di Maio, Riccardo Guaresi, Gregorio Messina e le psicoterapeute Marina Bellomo, Francesca Aneli, Mariagrazia Farina".

L'elenco degli atleti vincitori: