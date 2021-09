Pallanuoto Fisdir, i Delfini Blu si laureano campioni d'Italia

La squadra palermitana - guidata da un team di tecnici e psicologhe - trionfa nel torneo che si è svolto a Grottaglie, in provincia di Taranto

I delfini blu salgono sul tetto d'Italia. Nella piscina di Grottaglie (in provincia di Taranto) si è svolto il primo campionato italiano di pallanuoto Fisdir, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali. L'evento ha visto in acqua compagini di varie parti dello Stivale, e dopo una serie di incontri con girone all’Italiana, la squadra palermitana si è aggiudicata il titolo di campione d'Italia vincendo per 6-1 contro il Terraglia e contro il Gargano.

La formazione è stata guidata da un team di tecnici - Blasco Di Maio, Gregorio Messina, Riccardo Guaresi e Davide Di Maio - ed un team di psicologhe: Marina Bellomo, Francesca Aneli e Mariagrazia Farina. Gli atleti che sono scesi in vasca invece sono Andrea Di Cristofalo, Nicolo? Pace, Marco Genovese, Davide Ramondo, Nicolo? Bonsignore, Giuseppe Inciardi, Eros Negro, Pietro Chimirri, Eduardo Scarno’, Antonino Lo Verde, Gabriele Alighieri.

"Ciò a testimonianza - dichara Marina Bellomo - che i risultati di un grande gruppo sono il frutto di un lavoro di equipe che segue i ragazzi sotto tutti i profili fisico-tecnico e psicologico. Questo evento segna l a nascita di un circuito di eventi della pallanuoto a livello nazionale, dove la Sicilia con i Delfini Blu si presenta con una squadra attrezzata per affrontare tale palcoscenico. E' un grandissimo traguardo - conclude la dottoressa - che rappresenta la possibilità di superamento dei limiti attraverso un progetto sportivo , organizzato e pianificato, che mira alla crescita dei ragazzi in modo globale".