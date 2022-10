L'impresa

Judown, il palermitano Migliore trionfa a Madeira: è campione del mondo

L'atleta, 24 anni, si è imposto sul tatami nella categoria -60 kg alla rassegna iridata che si è svolta lo scorso weekend in Portogallo e organizzato dall'organismo internazionale SU-DS (Sport Union for Down Syndrome)