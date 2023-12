Danza sportiva ai campionati europei di Riga: due ballerini di Monreale sfiorano il podio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I due ballerini monrealesi Vincenzo Rizzo e Adriana Comparetto, rispettivamente 19 e 20 anni sfiorano il podio al campionato europeo danze latine in lettonia classificandosi al quarto posto.

Grande soddisfazione per i loro maestri Tony Seminara e Damiano Di Fazio che collaborano col team Nikita di Nicola Cuocci. I due atleti che ballano da circa 13 anni hanno cominciato la loro partnership da soli 6 mesi, e in cosi poco tempo, con costanza, dedizione e amore per la danza sono riusciti a calcare una delle piste piu ambite da qualsiasi atleta, partecipando prima al mondiale in repubblica cieca e adesso a riga conquistando un meritatissimo quarto posto.