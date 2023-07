Danza, piccole palermitane conquistano la finale a campionati italiani a Rimini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grande prestazione per la scuola Asd Dance Art Academy della maestra Romina Riticella. Sei allieve palermitane hanno conquistato la finale: terzo posto e medaglia di bronzo per Sefora Caviglia ed Eliana Moceo; quarto e quinto posto per Giorgia Cutino e Greta Caviglia e sesto posto per Gaia Conticelli e Desire Mamo. "Un'esperienza fantastica", commenta la maestra Romina Riticella.