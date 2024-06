Calisthenics, il campione italiano è un palermitano: a Rimini trionfa Daniele Di Marco

E' un palermitano il nuovo campione italiano di calisthenics, categoria freestyle: Daniele Di Marco, a soli 17 anni, ha trionfato alla Rimini Wellness portandosi a casa il titolo nazionale. Da autodidatta, il ragazzo palermitano ha iniziato a praticare la disciplina con risultati strepitosi. Il calisthenics è un tipo di allenamento a corpo libero che ti permette di migliorare la forza, la coordinazione e la composizione corporea, imparando moltissimi esercizi, da semplici ad avanzati.

La storia è, sicuramente, interessante: Di Marco, infatti, ha iniziato a praticare il calisthenics soltanto durante la pandemia, dato che le sue partite di calcio erano sospese. Da calciatore si ritrova, dunque, ad allenarsi in camera per cercare di tenersi in forma. Pian piano ottiene ottimi risultati, sempre allenandosi a casa sua e senza l'aiuto di nessun istruttore.

Alla fiera del fitness di Rimini, conclusasi lo scorso 2 giugno, il giovane atleta si è aggiudicato il titolo di campione italiano. Ha sostenuto prove di resistenza fisica alle parallele, agli anelli e alla barra per le trazioni. Tutte “skills” apprese attraverso internet e allenandosi insieme agli amici al parco. Adesso, dopo il titolo nazionale, il giovane atleta non vuole più fermarsi: proseguirà il proprio percorso cercando di consolidare il tricolore.