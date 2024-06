Dalle palestre palermitane al ranking nazionale: Susanna Di Maria argento agli Roma open di Karate

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Roma. 21 giugno 2024. Primo Open di Karate di Roma e terza tappa della Open League 2024 di Karate targata Fijlkam-Coni. Susanna Di Maria conclude la prima parte della stagione agonistica con una splendida medaglia d’argento e tanti preziosissimi punti per il ranking nazionale U21. Una gara tesissima fin dalle prime fasi del riscaldamento in quel del centro olimpico Federale “Matteo mmm Pellicone” in una Roma torrida ed umida di inizio estate dove ragazzi e ragazze si affrontano per scalare il ranking nazionale in previsione dei mondiali giovanili che quest’anno si terranno a Jesolo (VE). Per la categoria U21 +68kg femminile la nostra squadra presenta il proprio capitano e atleta di punta: la Partinicese Susanna Di Maria, classe 2004, allenata dal coach Francesco Vella, che affronta le fortissime avversarie con decisione, testa e padronanza di carattere riuscendo ad avere la meglio nelle fasi eliminatorie e conquistando una tanto cercata finale. Ed è proprio lì, contro una delle sue avversarie storiche di questa categoria, che da il meglio di tutte le sue caratteristiche tecniche e dello studio della tattica. Diretta, precisa, concisa. Dopo un iniziale svantaggio la Di Maria riesce a rimontare punto dopo punto, sul finale riesce addirittura a passare in vantaggio ma l’impossibilità da parte della Video Review (per una limitazione tecnologica) non convalida il punto e si conferma vice campionessa della categoria.

La soddisfazione è tanta e la gioia è condivisa: “Frutto di tanto lavoro quotidiano e di sacrificio. Per chi pensa sia una passeggiata, lasciamo parlare i risultati” questo il commento a freddo del nostro capitano. Ma Susanna non è nuova a questo tipo di competizioni: inizia da bambina per gioco ma già il talento viene fuori nei semplici giochi di motricità, poi la partecipazione ai suoi primi campionati italiani di categoria che danno il via ad un percorso di preparazione atletica, nutrizione, allenamenti tattici e tecnici che la portano ai primi risultati. La stagione 2023/2024 decreta il salto di qualità iniziato con un bronzo negli U21 all’Adidas Open di Napoli, un argento U21 all’open di Sicilia, un importantissima medaglia di Bronzo nella categoria senior in un fortemente competitivo Open di Veneto e infine, ma non meno importante, la prima convocazione del centro tecnico regionale per le selezioni delle squadre giovanili. Parallelamente all’attività federale, conquista anche il titolo di vice campionessa alla coppa Italia di karate Csen. Adesso qualche settimana di meritato riposo e distrazione per poi iniziare con i test fisici d’apertura della preparazione atletica estiva. Tra gli obiettivi della prossima stagione sicuramente il più ambito è quello di inserirsi nel circuito internazionale. “Voglio fare tanta esperienza nelle competizioni internazionali e iniziare a muovere i primi passi nella categoria seniores (la massima serie)”. Nel rinnovare i complimenti per la medaglia e l’augurare i migliori propositi per la prossima stagione agonistica colgo l’occasione per ringraziare la palestra Malù sport village di Palermo, la OD fitness ssd e tutti gli allievi per il supporto costante.