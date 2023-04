Dal 5 al 7 maggio a Mondello c’è il Water Festival: tutti i dettagli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giornate di sport, divertimento, musica e relax. A Mondello, all’Ombelico del Mondo, dal 5 al 7 maggio c’è il Water Festival, un’esperienza unica di attività sportive, adrenalina e benessere unendo le emozionanti discipline del SUP, del Wakeboard - grazie alla collaborazione con il Club Nautico La Baietta A.S.D. - e dell’E-foil alla bellezza e la tranquillità del mare e della natura. Saranno presenti le gemelle Alice e Chiara Virag in qualità di giudici per la gara di Wakeboard Boat e una parterre di atleti e atlete di fama internazionale si apprestano a godere dello spettacolo che offrirà la borgata marinara.

“Come atlete di questa disciplina pensiamo - dicono le due campionesse - che questa manifestazione possa far capire ancora di più che sport fantastici abbiamo a disposizione che magari sono ancora poco conosciuti, e far valorizzare la bellezza di stare in contatto con la natura, quindi acqua, sole, spiaggia e portare sempre più gente a fare parte di questo concetto. Per quanto riguarda Palermo secondo noi - proseguono le gemelle - vi è a disposizione un ambiente favorevole per questi tipi di sport e attività fisica. I palermitani e non solo potranno vedere come si può sfruttare in modo rispettoso e divertente il territorio e quindi valorizzarlo ancora di più”.

La novità sarà invece rappresentata dall’efoil, tavole che consentono di volare sull’acqua vivendo una grande esperienza fatta di adrenalina ed entusiasmo “Siamo contentissimi di ritornare in Sicilia, nella bellissima Mondello, per il GoWaterFestival organizzato dagli amici di WaterExperience Sicily”, dice Carmine Staiano cultore del movimento efoil. “La cornice del golfo non poteva essere location migliore per questo evento che unisce tre giorni di sport e networking per un avvio della stagione estiva all’insegna del mare, della natura, della cultura e dei giovani.Iniziative come questa permettono di toccare con mano l’entusiasmo, il coraggio e la bravura di chi valorizza il proprio territorio con un imprenditoria balneare giovane ed innovativa, con un occhio alla sostenibilità ambientale dei propri servizi. Chapeau! Ci vediamo a Mondello per il GoWaterFestival!".

Il Water Festival 2023 punta a raggiungere duecento iscritti e ad ospitare un gran numero di spettatori che vorranno assistere a questo evento imperdibile. “Siamo orgogliosi di presentare l'edizione 2023 del Water Festival, un evento che offrirà a tutti i partecipanti un'esperienza indimenticabile all'insegna dello sport, dell'energia e del divertimento. Il Golfo di Mondello, con le sue acque cristalline e le sue spiagge di sabbia bianca, è il luogo ideale per celebrare la nostra passione per gli sport d'acqua e per divertirci in un'atmosfera unica”, ha detto Vincenzo Michelucci, promotore della manifestazione.