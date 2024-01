Calcio a 5, festa grande ad Acireale: il Cus Palermo vince la Coppa Italia di serie C1

Il Cus Palermo batte 3-1 l'Acireale e vince la Coppa Italia di Futsal di serie C1. La compagine universitaria rappresenterà la Sicilia alla fase nazionale del torneo. Splendida giornata di Sport al PalaVolcan di Acireale, con la squadra allenata da Gianluca Isgrò capace di espugnare il fortino granata, forte della gara secca in casa, in quanto città designata per l'organizzazione della Final Four.

Dopo aver vinto la semifinale contro lo Sporting Alcamo, per 5-1 nella giornata di sabato, gli universitari hanno avuto la meglio sui granata, spinti da oltre 500 tifosi locali. Vantaggio Acireale con Sardo nella prima frazione, il Cus ha la forza di ribaltare il match nella ripresa. Il pareggio del giovane Comandatore riporta tutto in parità. A trenta secondi dai supplementari, punizione a due dal limite per il Cus: tocco di Dell'Aria per Lucchese, che da mvp della finale fa esplodere di gioia il gruppo giallorossonero: 2-1.

L'Acireale ha la forza di colpire un palo, prima dell'affondo decisivo di Dell'Aria, che a dieci secondi dalla sirena e con la porta avversaria sguarnita, insacca il 3-1 che vale il trofeo. Prima Coppa Italia di Futsal nella prestigiosa bacheca della Polisportiva Cus Palermo, successo che può aprire le porte della serie B, qualora il percorso nella fase nazionale si rivelasse altrettanto vincente.