Tennis, Serie A1 maschile: per il Ct Palermo pari prezioso a Pistoia

Era l’uomo più atteso da inizio campionato nell’entourage del Ct Palermo e ha subito risposto presente in singolare. Sul difficile e insidioso campo indoor in veloce di Pistoia ha fatto quest’oggi il proprio esordio il numero 39 al mondo vale a dire il mancino spagnolo Albert Ramos Vinolas arrivato insieme a Salvatore Caruso per provare a far vincere al club presieduto da Giorgio Lo Cascio lo scudetto, unico trofeo che manca nella bacheca del glorioso circolo palermitano.

In Toscana, quarta gara giornata fase a gironi, è finita 3-3 grazie ai successi in singolare di Ramos sul tedesco Mats Moraing e di un tenace e mai domo Salvatore Caruso vittorioso 7-6 al tiebreak del 3° set a spese di Matteo Viola.

Il punto del 3-3 è giunto dalla coppia Omar Giacalone – Gabriele Piraino. I successi di stampo toscano invece portano la firma di Leonardo Rossi e Lorenzo Vatteroni che hanno sconfitto rispettivamente Piraino e Giacalone, mentre nell’altro doppio Viola e Moraing si sono imposti su Caruso e Ramos Vinolas.

In classifica, a due giornate dalla fine della fase a gironi, Ct Palermo 10 punti, New Tennis Torre del Greco 6, Tc Pistoia 5, Tc Genova 1. Nell’altra gara del girone Torre del Greco batte in casa il Tc Genova per 4-2.

Domenica 13 novembre Caruso e compagni affronteranno in casa i campani di Torre del Greco e potrebbe bastare anche un pari per festeggiare il meritato approdo alle semifinali. Ricordiamo che vi ha accesso la prima di ciascuno dei 4 gironi. Le semifinali si giocano con gare di andata e ritorno (27 novembre – 4 dicembre).

Pareggia tra le mura amiche, 2-2, la squadra femminile di serie A2 contro il Tc Padova. La gara era valevole per la quinta giornata della fase a gironi. Il Ct Palermo sale a 10 punti, 3 vittorie e un pari fino ad oggi. Domenica 20 novembre trasferta decisiva a Cagliari per il conseguimento del 1° posto nel girone. Nella gara contro le venete, vittorie delle diciottenni Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato, mentre Federica Bilardo ha ceduto in tre set all’iberica Andrea Lazaro Garcia, numero 269 Wta. Nel doppio Bilardo e Abbagnato vengono superate da Lazaro Garcia e Gasparini.

Anche oggi, terza gara di fila, il Ct Palermo ha schierato solo giocatrici del proprio vivaio. Per la trasferta di Cagliari dovrebbe essere disponibile la fortissima spagnola Marina Bassols Ribera impiegata nella prima giornata del 22 ottobre contro Beinasco.

QUARTA GIORNATA A1 MASCHILE

TC PISTOIA – CT PALERMO 3-3

Albert Ramos Vinolas b. Mats Moraing 6-2 7-5

Salvatore Caruso b. Matteo Viola 3-6 6-4 7-6

Leonardo Rossi b. Gabriele Piraino 6-4 6-4

Lorenzo Vatteroni b. Omar Giacalone 6-2 2-6 7-5

Gabriele Piraino – Omar Giacalone b. Lorenzo Vatteroni – Leonardo Rossi 1-6 6-2 10-6

Mats Moraing – Matteo Viola b. Albert Ramos Vinolas – Salvatore Caruso 6-2 6-3

QUINTA GIORNATA A2 FEMMINILE

CT PALERMO – TC PADOVA 2-2

Giorgia Pedone b. Lavinia Luciano 6-3 6-3

Anastasia Abbagnato b. Carolina Gasparini 6-2 6-2

Andrea Lazaro Garcia b. Federica Bilardo 3-6 6-4 7-5

Andrea Lazaro – Carolina Gasparini b. Federica Bilardo – Anastasia Abbagnato 7-5 6-2