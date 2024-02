Csi Calcio a 5, settimana sportiva da incorniciare per le formazioni della Mediatrice

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mediatrice Under 8 esplosiva in trasferta ai campi Giga di Casteldaccia, arriva un successo perentorio che non ammette repliche per gli azzurrini di coach Luca Vivirito, risultato roboante per il roster di Villatasca, Mediatrice forza 13 . Il finale e’ infatti vittorioso per 13-1 contro la volenterosa compagine dell’ Asd Sviluppo e Legalita’ Gica di coach Martina Cali’ e con la nostra formazione che va in gol grazie al pokerissimo firmato dal superlativo bomber Andrea Latino, alle triplette dei bravissimi Marco Polo e Gabriele Andolina, alla doppietta di Gabriele Miragliotta e ad un’autorete. In Classifica Mediatrice sempre al quarto posto con 14 punti in 8 gare disputate e con la gara da recuperare contro Maria SS Delle Grazie tra le mura amiche. Termina al terzo posto a quota 18 punti in dieci gare la fase regolare per la Mediatrice Under 12 di coach Fabio Errera che al Mediatrice Stadium sotto la pioggia battente supera 11-1 i pari eta’ del SS Cosma e Damiano di Maria Rita Ferrante.

Match giocato bene dagli azzurri capitanati dal bravo Fofo’ D’Alessandro che mettono le cose in chiaro gia’ dalla prima frazione. Gara ben disputata da parte di tutti i calcettisti, in rete grazie al pokerissimo del bomber Ricky Scaccianoce sempre in giornata di grazia, alla tripletta di Gabriele Porcaro e alle doppiette firmate da Giovanni Baiamonte e Christian Picano che finalmente ritrova meritatamente la via del gol. Altra vittoria netta e’ quella riportata dalla Mediatrice Ragazzi sempre al Mediatrice Stadium che mantiene la nostra formazione al secondo posto dietro il S. Antonio Da Padova. Giornata caratterizzata da un successo importante e perentorio con lo score di 16-2 contro la volenterosa compagine del San Gabriele Arcangelo di coach Ninni Romeo. Bene tutti gli atleti di coach Fabio Errera che hanno ruotato sul sintetico di Villatasca e pur giocando sotto una fastidiosa pioggia hanno fatto vedere buone trame di giuoco. In gol per il roster azzurro grazie al ritrovato Gabriele Crocetti sei reti, al pokerissimo di Roberto Guagliardo, alle doppiette di Alessandro Costa e Samuele Basile e ai gol di Federico Costa e al portiere Carlo Corona che mette anche lui la firma sul tabellino dei marcatori grazie al calcio di rigore realizzato.

Infine exploit a domicilio per la Mediatrice Allievi, gli azzurri di coach Salvo Badagliacca confermano sempre di piu’ il loro primo posto in Classifica, vincendo in trasferta 6-3 sul difficile campo del Maria SS Delle Grazie di Giovanni Freschi. Match difficile alla vigilia sia per il campo in terra battuta che penalizza tantissimo la nostra formazione e per l’assenza pesantissima del bomber Andrea Cascino febbricitante. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa capitan Gaetano Basile (che veste la maglia del bomber), gia’ in rete con il suo diagonale ad incrociare dopo appena 15” di giuoco, davvero incontenibile e con la sua vena prolifica firmando ben cinque reti , mette in ghiaccio il risultato Federico Genovese, che servito con un cioccolatino al bacio proprio da capitan Basile, batte il portiere di casa in uscita.