Podismo, il 6 gennaio a Capaci la "Corsa della Befana"

Una giornata di festa e sport per tutte le età. C'è grande attesa a Capaci per la "Corsa della Befana", gara podistica in programma venerdì 6 gennaio 2023 nel cuore del centro storico della cittadina in provincia di Palermo.

Il comitato organizzatore della Asd Polisportiva Pegaso Athletic, grazie al patrocinio del Comune di Capaci ed alla collaborazione di numerose associazioni (tra cui Crescere Insieme onlus e Avis Capaci) sta mettendo a punto gli ultimi dettagli di una manifestazione che coinvolgerà tutte le categorie: dai bambini ai master.

La fase agonistica prevede per le categorie master cinque giri da 1200 metri circa; per le categorie giovanili varie distanze in base alla fascia di appartenenza.

Il punto di raccolta è fissato in piazza Matrice alle 8. La partenza delle gare giovanili è prevista alle 9; alle 10 la partenza della gara A/M. La gara organizzata sotto l'egida della Acsi Sicilia Occidentale sarà valida come prova finale del BioRace Trofeo Per…Correre/Macron 2022.

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il sito www.speedpassitalia.it entro mercoledì 4 gennaio 2023. Info su www.speedpassitalia.it e www.acsisiciliaoccidentale.it.