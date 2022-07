Disabili, calcio a 5: i Delfini blu vincono la prima coppa Sicilia Fisdir

Con l’entusiasmo di sempre e l’adrenalina alle stelle nonostante le alte temperature estive, si è svolta sabato 2 luglio, presso il PalaMoncada di Porto Empedocle (AG), la 1^ Coppa Sicilia FISDIR-ACSI di Calcio a 5, manifestazione indetta dalla Fisdir Sicilia ed organizzata dalla società Pro Sport Ravanusa con la collaborazione dell’ACSI Sicilia, che ha visto la conquista dell’ambito trofeo da parte dell’ASD Delfini Blu di Palermo. Presenti alla manifestazione Angelo D’Auria referente tecnico regionale di Calcio a 5 Fisdir, la delegata regionale Fisdir Sicilia Roberta Cascio, il presidente regionale dell’ACSI Salvatore Balsano. Ben 54 sono stati gli atleti partecipanti alla manifestazione sportiva isolana, in rappresentanza di 8 società locali, che si sono dati “battaglia” a suon di goal presso l’impianto sportivo Palamoncada di Porto Empedocle, messo a disposizione della famiglia Moncada, appunto.

Novità per il Calcio a 5 Fisdir, la presenza degli arbitri federali dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri), grazie al protocollo d’intesa stipulato tra il CIP Agrigento, presieduto dal referente tecnico regionale di atletica leggera, nonché presidente della società organizzatrice della manifestazione, Giancarlo La Greca e la sezione AIA di Agrigento presieduta da Gero Drago. Il trofeo della Coppa Sicilia FISDIR-ACSI è andato ai ragazzi dell’A.S.D. Delfini Blu, mentre il titolo di capocannoniere della giornata, ottenuto per aver realizzato 4 reti, è andato all’atleta della società ospitante, Salvatore Portelli. Gli organizzatori della Pro Sport Ravanusa nel ringraziare la famiglia Moncada nella persone di Gabriele Moncada, L’ACSI Sicilia diretta da Salvatore Balsano, la sezione AIA Agrigento presieduta da Gero Drago il collaboratore Carmelo Di Betta, nonché tutto lo staff della FISDIR ma soprattutto le società partecipanti, hanno dato l’appuntamento per sabato prossimo per la 1^ Coppa Sicilia di pallacanestro. Con preghiera di darne notizia.