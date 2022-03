Coppa Italia futsal, Città di Palermo si ferma ai quarti di finale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Finisce ai quarti di finale il sogno Coppa Italia Serie B per il Città di Palermo. La formazione palermitana non riesce a superare il Futsal Cesena nella prima gara della Final Eight del PalaErcole di Policoro, dove la capolista del Girone B si è imposta con il risultato di 3-1. Escono comunque dal campo a testa alta i ragazzi allenati da mister Marco Cappello, dopo aver fornito una prestazione di spessore contro un forte avversario, in un palcoscenico storico per il futsal palermitano. Il Città di Palermo infatti è stata la prima squadra del capoluogo siciliano a qualificarsi alla fase finale della Coppa Italia di Serie B dal 2009, anno nel quale la formula finale della competizione si è allargata a 8 squadre.

Sembra cominciare bene la gara per i rosanero, che subito ci provano con una pericolosa azione che porta alla conclusione Marco Lo Nigro, dopo una bella combinazione con il capitano Torcivia. La parata di Montalti nega il gol al giocatore palermitano, ma è un altro episodio a cambiare l’inerzia della gara: una sbracciata di Vincenzo Restivo dopo un contrasto con un avversario viene interpretata come un fallo di reazione dal direttore di gara, che estrae il cartellino rosso. Il Cesena a quel punto acquisisce coraggio e cresce di pericolosità in attacco, riuscendo dunque a trovare due volte la via del gol nel corso del primo tempo, prima con Jamicic e poi con Venturini. Città di Palermo che tenta invece la reazione d’orgoglio nei minuti conclusivi della prima frazione di gioco, prima con Montevago e poi con Bartolo Rizzo che colpisce il palo con una bella conclusione dalla distanza.

I rosanero continuano a crederci anche nella ripresa, e dopo appena due minuti arriva il primo gol palermitano, che porta la firma di Marco Di Maria. Il Città di Palermo cerca il gol del pareggio, e ci prova tentando anche la conclusione dalla distanza, mentre per il Cesena le ripartenze diventano l’opportunità per creare pericoli agli avversari. Le speranze di un’eroica rimonta rosanero però si sgretolano a 5 minuti dalla sirena conclusiva, quando Badahi supera Immesi con il tiro da fuori area che vale il 3-1 per il Cesena. Nemmeno l’opportunità nel finale con il tiro libero di Torcivia, parato da Montalti, riesce a regalare al Città di Palermo la possibilità di proseguire il suo sogno nelle fasi finali della Coppa Italia Serie B. Il Cesena affronterà domani lo Sporting Hornets alle 17. Per i rosanero rimane la soddisfazione di aver centrato un traguardo storico per il Futsal palermitano con la qualificazione alle Final Eight, e l’obiettivo adesso torna ad essere il campionato dove la formazione di mister Marco Cappello ha già guadagnato l’accesso aritmetico ai play-off ed è attualmente seconda in classifica alle spalle del Canicattì.