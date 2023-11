Coppa degli Assi, il ministro Abodi dà il via alle gare: "Torna a Palermo un grande evento"

La prima delle quattro giornate di gare sulle quali si articola la 38esima edizione della “Coppa degli Assi” si è conclusa con le vittorie nell’ordine di Daniele Girolamo Arcidiacono su “Cobert Des Grez”, Bertrand Genin (Bayleaf Lh), Bruno Chimirri (Giotto) e Francesco Correddu (Venus Di Val Litara) in ex-aequo nella terza con il maggior montepremi (3.500 euro). Le due gare pomeridiane sul campo in terra del Tour Giovanni Cavalli sono andate a Claudia Orlandi (El Camino Ims Z) in ex aequo con Dario Luigi Agosta (Desiderio De Samugheo) in quella riservata ai 5 anni e Giuseppe Carrabotta (Meraviglia del Castello) per la conclusiva dei 6 anni. La manifestazione ha ricevuto la visita del ministro dello Sport Andrea Abodi, accolto dal direttore dell’organizzazione Fabrizio Bignardelli.

Abodi: "Ritorna un grande avvenimento sportivo"

"Lo sport è uno straordinario veicolo di promozione anche turistica dei territori della città – ha detto il ministro Abodi - Palermo non ne ha bisogno, ma c'è sempre necessità, comunque, di dare contributi nuovi attraverso lo sport. In quest’occasione non si ripristina soltanto un grande avvenimento sportivo, ma si offrono nuove opportunità alla città e la volontà di far vivere il parco della Favorita non soltanto per attraversarlo ma anche per fermarsi e per godere lo spettacolo degli sport equestri. Mi auguro che la città possa offrire tante palestre a cielo aperto e questa sicuramente è di grandissimo fascino".

La cronaca delle gare di oggi

Iniziata alle 9 la gara di apertura della prima giornata delle quattro in programma per la Coppa degli Assi presso il campo in erba “Tommaso Lequio di Assaba” nel parco della Favorita di Palermo. La competizione a tempo CSI 3* (altezza ostacoli 130 cm) con premio Euromanager Sanità, ha visto la vittoria fra 11 concorrenti del catanese Daniele Girolamo Arcidiacono. Il cavaliere siciliano ha realizzato un percorso netto (61“97) in sella a Cobert Des Grez. Al secondo posto Luca Coata in sella a Cassirana Del Rilate. Terzo posto per il catanese Giuseppe Carrabotta su Sams Au Travail. Per la seconda competizione a tempo CSI 3* (altezza ostacoli 135 cm) il premio Fortezza Srl se lo è aggiudicato Bertrand Genin su Bayleaf Lh. Secondo posto per il cavaliere palermitano Luca Li Bassi (su Holly D). L’altro belga Loris Berrittella in sella a Balou Des Frimonts si è piazzato al terzo posto. Sono stati i due carabinieri Bruno Chimirri e Francesco Correddu in ex-aequo ad aggiudicarsi la terza gara (CSI3* a due fasi e con ostacoli alti 140cm). Sul terzo gradino del podio è salito Lorenzo Correddu, fratello di Francesco. Per la penultima gara (Tour Giovani Cavalli) con cavalli di 5 anni di età disputata invece sul campo in sabbia “Giuseppe Di Matteo” (con altezza ostacoli da 115cm) hanno vinto ex aequo Claudia Orlandi in sella a “El Camino Ims Z” e Dario Luigi Agosta su “Desiderio De Samugheo”. Terzo posto per Giuseppe Carrabotta su “Ultra Balou”. Nell’ultima gara a tempo della giornata (Tour Giovani Cavalli) cavalli di 6 anni di età si è imposto Giuseppe Carrabotta in sella a “Meraviglia del Castello”, sul podio anche Manuela Piccolo su “Bless My Malavita” e Renato Agosta in sella a “Vodka Ice”.

Il programma delle gare di domani

Domani le gare avranno inizio alle ore 8.30 sul campo in sabbia “Giuseppe Di Matteo” con la prima competizione Tour Giovani Cavalli (5 anni, altezza ostacoli 115 cm). Seguirà la gara a tempo CSI 1* (altezza ostacoli 115 cm). Alle 10 sarà la volta della competizione a due fasi speciali con giovani cavalli di 6 anni. Dalle 11 amazzoni e cavalieri si sposteranno presso il campo in erba “Tommaso Lequio di Assaba” dove si svolgerà la gara a tempo in due fasi - Bologna srl - con ostacoli alti 125 cm. Alle 12.30 la gara a tempo in due fasi – Noon srl - avrà ostacoli alti 135 cm. Alle 14 si disputerà la competizione a tempo (con ostacoli alti 145 cm) valevole per la Longines Ranking con montepremi di 26.300 euro patrocinata dall’assessorato regionale alle Attività Produttive. Concluderà la giornata la gara CSI 3* (altezza ostacoli 140cm).

