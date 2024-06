VIDEO | La coppa Davis è a Palermo: folla di curiosi al Teatro Massimo

Nel giorno in cui Jannick Sinner è il primo italiano a diventare numero 1 al mondo apre ufficialmente il Davis Trophy Tour in Sicilia tra una folla di curiosi all’interno del Teatro Massimo. La manifestazione a Palermo durerà fino a venerdì e toccherà i tre principali circoli palermitani (mercoledì 5 giugno il Ct Palermo che ha ospitato cinque gare di Coppa Davis ultima delle quali Italia – Usa nel 1995, giovedì 6 giugno il Country Time Club e venerdì 7 giugno il TC2 dove andrà in scena la giornata degli sport della racchetta). A impreziosire la tappa palermitana la presenza nella giornata di giovedì 6 giugno del presidente Angelo Binaghi che sarà tra i relatori della conferenza stampa prevista alle ore 17.30 al Country Time Club di viale dell'Olimpo.

Alla cerimonia inaugurale andata in scena presso uno dei teatri più belli al mondo, ovvero il Teatro Massimo, a fare gli onori di casa ci hanno pensato il sovrintendente Marco Betta e il direttore esecutivo Ettore Artioli. A prendere la parola anche il presidente Fitp Sicilia Giorgio Giordano, il presidente regionale Coni Sergio D'Antoni, l'assessore comunale allo Sport, Turismo e alle Politiche Giovanili Alessandro Anello e in rappresentanza dei 3 circoli palermitani, tappe del Davis Trophy Tour, Oliviero Palma (Country) Giorgio Lo Cascio (Ct Palermo) e Roberto Rizzo TC2.

“Una giornata ricca di emozioni per tutti noi. Non capita infatti tutti i giorni - racconta Giorgio Giordano - di poter ammirare dal vivo un trofeo così importante e ricco di storia. Stiamo vivendo un momento magico a livello tennistico. Sinner è la punta di diamante ma intorno a lui ci sono tantissimi giocatori fortissimi. La Federazione sta crescendo in maniera a dir poco esagerata. Questo meraviglioso Davis Trophy Tour non poteva non iniziare da questa città che ha ospitato ben cinque gare di Coppa Davis e quale migliore location come l’incantevole Teatro Massimo".

"Grande soddisfazione avere qui la Coppa Davis .Saranno 4 giorni densi di eventi interessanti - spiega l’assessore comunale allo Sport Alessandro Anello - che si andranno a sviluppare nei principali circoli della nostra città per celebrare l’indimenticabile vittoria di Malaga". Infine le parole di Marco Betta: "Musica e sport sono sorelle così come arte e teatro perché tutte condividono gli obiettivi che riguardano il progresso civile e sociale. Sport, arte e musica ci insegnano a stare insieme". E chissà se la tappa siciliana del Davis Trophy Tour coinciderà con l’aggancio di Jannik Sinner alla prima posizione mondiale Atp.