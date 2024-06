L’attesa è finita, ecco la Coppa Davis a Palermo: così verrà celebrata l'Insalatiera vinta dall'Italia

L’attesa è finalmente terminata. Il Davis Trophy Tour dopo aver toccato praticamente tutte le regioni d’Italia arriva in Sicilia e lo fa come prima tappa nel capoluogo dell’isola. Da martedì 4 giugno a venerdì 7 giugno tante iniziative non solo legate al tennis ma anche alle altre tre discipline all’interno della Fitp: Padel, Beach Tennis e Pickleball. Il tutto per celebrare la storica e indimenticabile vittoria di Malaga conseguita lo scorso novembre dalla nazionale azzurra di Coppa Davis che ha riportato, grazie al successo per 2-0 sull’Australia, l’insalatiera in Italia dopo 47 anni.

Il Davis Trophy Tour inizierà martedì 4 giugno alle ore 11 presso l’incantevole scenario del Teatro Massimo all’esterno del quale verranno allestiti due mini campi da tennis. Sarà presente anche il presidente regionale della Fitp Giorgio Giordano. Ventiquattro ore dopo ci si sposterà al Ct Palermo che, ricordiamo, ha ospitato ben cinque edizioni della Coppa Davis l’ultima delle quali nel 1995 (31 marzo – 2 aprile) con il match tra Italia e gli Usa di Pete Sampras e Andre Agassi concluso con il successo degli Stati Uniti per 5-0. Previste a partire dal primo pomeriggio delle iniziative con i giovani atleti dell’agonistica e i piccolini della Sat.

Giovedì 6 giugno alle 17.30 presso il Country Time Club avrà luogo una conferenza stampa in cui prenderà la parola anche il presidente nazionale Angelo Binaghi. Si parlerà non solo dello storico trionfo di Malaga ma anche dello straordinario momento che vive il tennis azzurro da oltre un anno a questa parte sia al maschile che al femminile. Country Time Club che dal prossimo mese sarà teatro dei Palermo Ladies Open prova Wta 250.

Ultimo appuntamento del Davis Trophy Tour a Palermo venerdì 7 giugno presso il TC2 dove la Coppa Davis sarà esposta dalle 12.30 alle 20 nel salone piscina. La Coppa Davis potrà essere ammirata e fotografata anche a Catania e Messina rispettivamente il 22 e il 23 luglio in una delle sale del Comune e nei due giorni successivi al Ct Vela la cui compagine maschile è campione in carica di serie A1. Da segnalare infine che questa settimana è in programma sui campi del Tc Caltanissetta un torneo Itf maschile da 15.000 dollari di montepremi.