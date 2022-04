Cresce il numero di commissari di percorso in Sicilia, in 16 superano gli esami

Si sono svolti oggi, all’Ac Palermo, gli esami per l’abilitazione di nuovi ufficiali di gara. I neo commissari di percorso hanno sostenuto l’esame alla presenza del delegato del gruppo Ufficiali di gara, alla fine del primo percorso formativo che è stato svolto in parte on line ed in parte in presenza.

Queste le dichiarazioni del delegato-fiduciario Daniele Settimo: “L’abilitazione dei nuovi ufficiali di gara è innanzi tutto garanzia di sicurezza sportiva, poi contare su persone appassionate e qualificate garantisce continuità alla passione per una mansione decisamente importante. Sono fondamentali gli ufficiali di gara con lunga esperienza, ma è altrettanto importante che questa venga capitalizzata su nuove leve. Siamo grati al commissario straordinario dell’Ac Palermo Giovanni Pellegrino per la disponibilità dei locali e per come l’Ente ha favorito la logistica del corso prima e degli esami oggi. Buon lavoro ai nuovi 16 commissari di percorso”.