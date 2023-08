Il Club Lauria alla Palermo-Montecarlo: ecco l'equipaggio che gareggerà alla regata d'altomare

Il Club Canottieri Roggero di Lauria parteciperà alla Palermo Montecarlo e lo farà con il Farr 45 “Comanche Sagola Lauria”, l'imbarcazione degli armatori Battistoni, Sorrentino e Fornich che sarà anche lo skipper. A dare l'annuncio è Andrea Vitale, presidente del Club Lauria. Una partecipazione di prestigio che sarà supportata dalla sponsorizzazione della “Banca del Fucino“ nel centenario delle attività dell'istituto bancario. L'equipaggio sarà composto, oltre che da Fornich, anche da Mario Noto, Marzio Dotti, Armando Udine, Marco Cipriano, Luca Cipriano, Domenico Sorrentino, Saso Costa, Enrico Randazzo, Danilo Margiotta, Riccardo La Mantia, Gigi Ferrugia, Pato Salerno e Tommaso Bruni.

“Il nostro Club – afferma il presidente Andrea Vitale – anche quest'anno torna a gareggiare in una regata d'altomare che lo ha visto conquistare, per ben cinque edizioni, il trofeo Angelo Randazzo. Ad oggi è il circolo che vanta in assoluto più vittorie nel corso delle 17 disputate. A bordo, oltre a tanti professionisti tesserati, ci sarà una folta rappresentativa di atleti delle nostre squadre giovanili. Un modo per sottolineare la continuità delle attività che portiamo avanti e che puntano a dare ai più giovani la possibilità di confrontarsi con grandi eventi e, ancor prima, con i migliori professionisti. Sui nostri atleti puntiamo le attenzioni e grazie a loro continuiamo a portare in alto i colori del nostro Circolo raccogliendo successi nei diversi campi di regata. Skipper dell'imbarcazione sarà Peppe Fornich, uno dei protagonisti dello scenario velico a livello internazionale: diverse le vittorie, così come i trofei nel palmares di Fornich. Inoltre la partecipazione del nostro Club alla regata internazionale Palermo Montecarlo sarà supportata dalla sponsorizzazione della “Banca del Fucino“. La presidenza della banca ha voluto inserire questo evento sportivo tra i festeggiamenti per i primi cento anni di attività. La banca è stata, infatti, fondata nel 1923”.

Il Club Lauria si prepara, quindi, con un'imbarcazione molto competitiva che partirà dal Golfo di Mondello e arriverà al Principato di Monaco. Un evento organizzato dal Circolo della Vela Sicilia e dallo Yacht Club de Monaco, anche quest’anno con la collaborazione dello Yacht Club Costa Smeralda.

“Il Farr 45 – spiega Peppe Fornich - è un progetto che nasce come One Design ed è stato costruito in America presso il cantiere Carroll Marine. Ha avuto una decina di anni di splendore con un circuito che spaziava tra America ed Europa che prevedeva principalmente regate a bastone sulle boe”. Il Farr 45 "Comanche Sagola Lauria" ha subito negli ultimi anni delle modifiche di ottimizzazione per migliorare le performance sulle regate Off-shore. “Sono stati sostituiti – prosegue Fornich - gli spinnaker con dei gennaker ed eliminato il tangone che è stato sostituito da una delfiniera di circa due metri. Il nostro team ha iniziato da poco tempo la messa a punto della barca, ma già solo dopo poche regate abbiamo avuto degli upgrade significativi che ci confortano sulla direzione che abbiamo deciso di intraprendere per portare la barca ai massimi livelli”.