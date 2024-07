Al Circolo della Vela Sicilia la "Route to Barcelona", la regata dedicata agli under 25

Cresce l’attesa per l’America’s Cup, che andrà in scena a Barcellona da agosto a ottobre prossimo. Il Circolo della Vela Sicilia, il cui guidone sarà a bordo di Luna Rossa Prada Pirelli, giovedì 18 luglio ospita la “Route to Barcelona”, organizzata da UniCredit.

Sette tappe in altrettanti circoli velici italiani, distribuiti sull’intero territorio nazionale, per avvicinare ancora di più i giovani alla vela, in una giornata all’insegna di eccellenza, passione, dedizione, ma anche sostenibilità ambientale e amore per l'ecosistema marino.

Il Circolo della Vela Sicilia chiude il percorso che da Trieste (Società Velica di Barcola e Grignano), passando per Genova (Circolo Vele Vernazzolesi), Como (Associazione Velica Alto Lario), Ravenna (Circolo Velico Ravennate), Roma (Yacht Club Bracciano Est ASD) e Napoli (Reale Yacht Club Canottieri Savoia), arriva a Palermo.

Giovedì 18 luglio il Golfo di Mondello vedrà sfidarsi 40 partecipanti dai 16 ai 25 anni sulle imbarcazioni della Classe ILCA6, con partenza prevista per le ore 11,00.

I due best performer U25 voleranno, poi, a Barcellona, per assistere dal 20 al 22 settembre alla Youth America’s Cup, parte integrante delle manifestazioni della prestigiosa Coppa America, la più antica competizione sportiva al mondo.

“Anche in questa edizione dell’America’s Cup, che si apre per la prima volta alle donne e ai ragazzi, saremo al fianco di Luna Rossa Prada Pirelli - afferma il Presidente del Circolo della Vela Sicilia, Agostino Randazzo - Siamo quindi entusiasti di poter ospitare la tappa conclusiva della ‘Route to Barcelona’, che porterà ben quattordici Under 25 a respirare il vento di una delle regate più ambite, a contatto con i migliori giovani velisti al mondo”.

“UniCredit è orgogliosa di supportare la prossima generazione di talenti della vela alla UniCredit Youth America's Cup, che si svolgerà dal 17 al 26 settembre a Barcellona e vedrà protagonisti i migliori giovani velisti del mondo - dichiara Regional Manager Sicilia di UniCredit, Salvatore Malandrino - In quest’ambito la nostra Banca ha lanciato ‘Route to Barcelona’, un progetto che darà l’opportunità a 14 giovani velisti e veliste di vivere un intero weekend a stretto contatto con i partecipanti della Youth Cup e le loro imbarcazioni, proprio a Barcellona”.