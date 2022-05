Al circolo della Vela Sicilia il premio "velista dell'anno Tag Heuer 2022"

Il Circolo della Vela Sicilia è stato premiato con il titolo di Velista dell’Anno TAG Heuer 2022 per la categoria Yacht Club by Seably nel corso della cerimonia di premiazione che si è tenuta ieri sera a Milano all’Hotel Manin. A consegnare i premi, organizzati e assegnati dal Giornale della Vela dal 1991, Mino Taveri e Alberto Cossu. Fra gli ospiti in sala anche il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre. “Per il Circolo della Vela Sicilia è una soddisfazione enorme – dice il Presidente Agostino Randazzo – perché si tratta del riconoscimento più ambito e importante nel mondo della vela. Questo premio ci inorgoglisce perché arriva dopo una stagione straordinaria che ci ha visto trionfare nella Prada Cup ed essere protagonisti in Coppa America, arrivando a un passo da una storica vittoria. E ci riempie di orgoglio il fatto che fra le motivazioni di questo premio ci sia il riscontro e l'apprezzamento per la nostra attività coi giovani”.

Il Circolo della Vela Sicilia è stato premiato come miglior Yacht Club per l’attività di supporto di Luna Rossa nella sfida alla XXXVI America’s Cup e per quella di promozione della vela tra i giovani. Proprio Luna Rossa aveva vinto il titolo di Velista dell’Anno nel 2021. Il riconoscimento assegnato ieri al Circolo della Vela Sicilia è il premio più prestigioso della vela italiana, viene assegnato ogni anno dal Giornale della Vela dal 1991 ed è giunto alla trentunesima edizione. Tre le fasi che decidono l’assegnazione del Velista dell’Anno: la prima è la scelta dei candidati affidata a una giuria, poi il voto online fra gli appassionati che individuano i tre finalisti per ogni categoria, quindi la parola torna alla giuria che assegna il riconoscimento.

Gli altri premiati ieri sera sono stati Ruggero Tita e Caterina Banti, con Gabriele “Ganga” Bruni, per l’oro olimpico di Tokyo; Azzurra a quarant’anni dalla prima sfida di Coppa America, Francesco Sena risultato il più votato online, Alex Demurtas nella categoria giovani, Northern Light Composites fra i progettisti e Gennaro Coretti fra gli armatori.