All’ippodromo si è svolta la prima prova della Coppa Sicilia di ciclocross

E’ stato un weekend di grande sport quello che si è appena concluso all’ippodromo La Favorita di Palermo. Oltre alle corse di trotto infatti l’impianto di viale del Fante ha ospitato la prima prova della Coppa Sicilia di ciclocross, organizzata dalla società asd Gs Mediterraneo. Grazie alla concomitanza della manifestazione La Domenica Favorita oltre 300 persone hanno affollato le tribune dell’ippodromo godendosi lo spettacolo dei ragazzi in bicicletta.

In pista sono scesi ragazzi e ragazze di tutte le età: dagli esordienti (12 anni) agli juniores (16-17 anni). Ecco i vincitori delle varie categorie: G6/M Matteo Burcheri (asd Team Race Mountain, Caltanissetta); G6/F Elisha Fiorello (asd Racing Team, Agrigento); Esordienti/M Giuseppe Tarallo (asd Racing Team, Agrigento); Esordienti/F Sarah Lardizzone, Pantelleria); Allievo/M 1 anno Vito Randazzo asd Cosentino, Palermo); Allievo/M 2 anno Sebastiano Vicari (asd Team Race Mountain, Caltanissetta); Allievo/F 2 anno Alessia Miceli, asd Natura rosa & Co, Ragusa); Juniores/M Filippo Lampasona (asd GS Palermo); Juniores/F Flavia Mangione (asd Team Race Mountain, Caltanissetta); Under/Élite M Gaetano Romana (asd Madone Racing Team, Palermo); Under/Élite F Chiara Vitello (asd Racing Team, Agrigento).

Alla premiazione presente il presidente regionale della federazione ciclistica regionale Diego Guardì. Le prossime tappe si svolgeranno a Ragusa, Messina e Agrigento. “Vogliamo ringraziare la Sipet – afferma invece il presidente provinciale Salvatore Longo – per aver concesso gratuitamente, per il secondo anno consecutivo, questo meraviglioso impianto. Svolgere queste gare all’interno dell’ippodromo ci consente di dare ampia visibilità a questo sport che in Sicilia conta centinaia di appassionati”.

Ma le bici non hanno tolto spazio ai cavalli. Grande spettacolo infatti c’è stato anche nel primo convegno del mese. La gara clou era alla quinta corsa con il Premio Lirica, gara centrale valida per le qualificazioni al Trofeo San Silvestro, riservata ai cavalli di 5 anni ed oltre che si sono dati battaglia sulla distanza del miglio. Ad avere la meglio Gaspare Lo Verde su Borgogal (numero 4) col tempo di 1.13.4, davanti a Barnabà Trebì e Asciano. Attesa era anche la gara gentlemen riservata ai "puri" con meno di 40 vittorie in carriera, con ben 15 cavalli di 5 e 6 anni che si sono affrontati sui duemila metri. Ad avere la meglio è stato Michele Adriano La Porta su Boss Fks.

Gli appassionati hanno infine decretato il cavallo del mese: Edwin Tor ha trionfato con 218 voti davanti a Cinik D’Aghi con 168 e Bowie con 67. Prossimo appuntamento con le corse di trotto sabato 11 novembre, inizio ore 13,25. Ingresso gratuito.