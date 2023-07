Ciclismo, la Nag Palermo vince il trofeo Coni "Team Raley"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grande risultato della scuola di ciclismo Nag Palermo. Si è svolta all'ippodromo La Favorita la finale regionale trofeo Coni Team Raley, la squadra composta dai 4 giovanissimi palermitani - Gloria Giarraffa (10 anni); Riccardo Tesol (12); Francesco Schembri (11) e Giuseppe Buscemi (11) anni - e guidata dal tecnico Massimiliano Melodoro si è imposta sulle undici partecipanti provenienti da tutta la Sicilia.

In seconda posizione si classifica la formazione di Messina team bike 2000. Chiude il podio l'Agrigento racing team. La Nag Palermo accede per diritto alla fase finale nazionale che si svolgerà dal 22 al 24 settembre in Costa Jonica della Basilicata.