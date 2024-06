Challenger di Milano, Cinà ko: Cecchinato si impone nel derby generazionale tra palermitani

Dei nove azzurri in tabellone all'AspriaTennis Cup – Trofeo Bcs di Milano, in sei tra gli azzurri presenti hanno raggiunto il secondo turno. Gli unici a lasciare l’Aspria Harbour Club sono stati Andrea Picchione, Federico Arnaboldi e il giovanissimo Federico Cinà. Il derby palermitano (15 anni di differenza tra i due), infatti, è stato vinto da Marco Cecchinato, al termine di un match divertente ed intenso. Cinà esce sconfitto, ma non ridimensionato, dopo un 6-2 7-6 in cui ha mostrato le sue qualità e ha avuto le sue chance per portare il match al terzo set.

Ha strappato il servizio a Cecchinato sul 4-4 e ha servito per il set, oltre ad essere stato avanti 4-2 nel tie-break. Cinà ha mostrato una tecnica già di ottimo livello e una struttura complessiva in evoluzione. Cecchinato ha ritrovato la verve di un tempo (in questo torneo vanta il successo nel 2016) e approda così agli ottavi: se la vedrà con il rumeno Filip Cristian Jianu.