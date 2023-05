Disastro Cecchinato al Roland Garros: racimola 5 game contro Van Assche ed è già fuori al primo turno

L'avventura di Marco Cecchinato al Roland Garros è già finita. Il palermitano è stato eliminato al primo turno dell'Open di Francia. Sulla terra rossa di Parigi, in Francia il numero 72 del ranking è stato strapazzato dal giovane francese Luca Van Assche (numero 82 al mondo) senza mai realmente entrare in partita.

Eloquente il punteggio: Cecchinato è stato eliminato con un netto 6-1 6-1 6-3 in due ore di gioco. Al prossimo turno il francese sfiderà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (testa di serie numero 29) che il palermitano aveva eliminato nelle scorse settimane a Estoril.

Una sconfitta tanto inappellabile quanto amara per Ceck, ieri pomeriggio apparso nervosissimo e spesso beccato dal pubblico di casa, che in questa lunga primavera aveva fatto intravedere segnali incoraggianti con i buoni tornei di Roma e Madrid con scalpi eccellenti come Marton Fucsovics e Roberto Bautista Agut. Resta quindi ancora una volta un lontanissimo miraggio la replica del Roland Garros 2018, quando Cecchinato riuscì ad arrampicarsi clamorosamente fino alle semifinali dopo aver battuto anche sua maestà Nole Djokovic ai quarti.